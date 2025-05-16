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Устойчивость на века: как римский бетон самовосстанавливается

1:56
Наука

Исследователи изучают секреты римского бетона, который долго сохраняет свою прочность и устойчивость, несмотря на атмосферные воздействия и даже землетрясения.

Колизей
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Колизей

В отличие от современных конструкций, которые разрушаются спустя несколько десятилетий, такие древние сооружения, как Пантеон и акведуки, до сих пор стоят.

Долгое время инженерная мысль задавалась вопросом: что делает римский бетон настолько прочным? Ученым из Массачусетского технологического института удалось найти ответ.

Они обнаружили, что древний бетон способен восстанавливаться самостоятельно. В течение веков исследователи пытались понять, как он сохраняет свои свойства, предполагая использование вулканического пепла, широко распространенного в Римской империи.

Новое исследование показало, что секрет кроется в уникальной технологии — использовании так называемой "горячей смеси". Анализ древних образцов бетона показал наличие высокотемпературных обработок, при которых в смесь добавляется особый кальций с помощью процесса, похожего на обжиг. Такой метод способствует образованию новых химических соединений и ускоряет твердение бетона.

Самое важное — в этом процессе возникает система самовосстановления трещин. Когда возникают трещины, внутри них формируются кристаллы карбоната кальция, которые со временем заполняют пустоты и восстанавливают прочность.

Экспериментальные образцы с этой горячей смесью подвергались трещинам и контакту с водой. В течение двух недель трещины полностью зарастали, а вода перестала проникать, что доказывает способность бетона к самовосстановлению. Образцы без применения этой технологии не восстанавливали свои свойства, и вода продолжала проходить через трещины, пишет clickpetroleoegas.

Уточнения

Акведу́к (от лат. aqua — вода и duco — веду) — водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из источников, расположенных выше них.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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