Свет превращает металл в золото: необычный эффект нового материала

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если металл сможет менять цвет под воздействием света — без краски, пигментов и пленки? Именно такой эффект недавно удалось получить японским учёным.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Серебро

Органическая альтернатива "блёсткам"

В наши дни материалы с металлическим блеском находят применение повсюду — от ювелирной бижутерии до светоотражающих плёнок и декоративной косметики. Но у них есть один серьёзный минус: большинство "сияющих" веществ практически не разлагается в природе.

Команда из Университета Тиба, в сотрудничестве с другими исследователями, решила найти "экологичную" замену традиционным блестящим материалам. Их внимание привлекли биомиметики — искусственные структуры, копирующие природные свойства.

Секрет в диацетилене и стильбене

В центре исследования — диацетилен с добавлением стильбена, органического ароматического углеводорода. Полученный материал изначально имеет серебристый металлический глянец. Но стоит на него направить ультрафиолет — и он превращается в "золото".

Как это работает? Учёные объясняют: в кристаллическом состоянии молекулы выстраиваются в цепочку. Под светом начинается частичная топохимическая полимеризация — и цвет меняется.

Управляемое сияние и его возможности

Важно, что изменение цвета можно контролировать: выделять участки или создавать плавные переходы. Это открывает массу применений:

Типографские краски с эффектом металлика.

Декоративная косметика.

Художественные покрытия.

Элементы дизайна, которые "оживают" при освещении.

Перспективы в микроэлектронике

Но не только эстетика. Исследование может повлиять и на технологии будущего. Например, в ультрафиолетовой литографии для создания микросхем. Новый материал способен выступать как шаблон в высокоточном процессе производства полупроводников — благодаря способности к управляемой фотореакции.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

