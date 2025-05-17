Они мыслят как один: новая система превратила рой роботов в единый мозг

2:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли научить рой роботов мыслить как человек? Учёные из Бельгии уверены — да. Они разработали новую систему, вдохновлённую устройством человеческого мозга, которая позволяет управлять группой машин как одним целым.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Искусственный интеллект

Почему роботы теряются вне лаборатории

На испытаниях в лабораториях всё идёт как по маслу: роботы демонстрируют слаженность, реагируют на команды, синхронно действуют. Но стоит им оказаться в реальных условиях — и всё рушится. Самоорганизующиеся рои, в которых каждый агент действует самостоятельно, дают сбой. Причина? Отсутствие гибкой иерархии и центра управления.

Вдохновение из биологии

До сих пор инженеры копировали поведение социальных насекомых — муравьёв, пчёл, ос. В таких системах нет одного лидера, все агенты равны. Однако эта модель часто не выдерживает сложных задач.

В поиске выхода, учёные Брюссельского свободного университета предложили другой путь: создать систему, аналогичную человеческой нервной системе. Так появилась концепция self-organizing nervous systems (SoNSs).

Что такое SoNS и как это работает

SoNS — это иерархия, где каждый робот занимает определённую позицию. Есть "мозг", координирующий действия, и "дочерние" агенты. Главное — гибкость: любой робот может заменить любого, даже "мозг".

Общение между агентами происходит только с ближайшими соседями. Это позволяет им адаптироваться, менять роли и конфигурацию. Робот, оказавшийся вне системы, может снова стать "мозгом" и сформировать свою команду.

Централизованное управление без потери гибкости

Уникальность подхода — в сочетании преимуществ централизованной и децентрализованной систем. SoNS управляется как единый робот, но остаётся гибким, масштабируемым и устойчивым к сбоям.

Результаты реальных испытаний

Разработчики провели 4 миссии с участием до 12 роботов и 50 симуляций с числом агентов до 65. Все задачи были выполнены: от разведки и прокладки маршрута до "спасения" пропавших роботов.

В симуляциях участвовало до 250 агентов — система не теряла эффективности даже в таких масштабах.

Для чего это нужно

Такой подход идеально подойдёт для:

Поисково-спасательных операций

Навигации в труднодоступных местах

Автоматизации строительства

Разработка делает шаг к тому, чтобы рои роботов стали полноценными участниками реального мира — надёжными, адаптивными и умными.

Уточнения

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics - роботика, роботехника) — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.

