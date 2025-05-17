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Работает от прикосновения: что умеет новый микрогенератор

2:07
Наука

Канадские инженеры сделали неожиданный прорыв: они создали миниатюрный микрогенератор, работающий на человеческой тяге. Звучит как фантастика, но технология уже доказала свою эффективность.

Квантовый детектор
Фото: phys.org by NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квантовый детектор

Что это за устройство

Речь идёт о пьезоэлектрическом микрогенераторе — крошечном источнике энергии, способном преобразовывать обычные колебания, вибрации или даже лёгкие нажатия в электричество. Это стало возможно благодаря особому эффекту: при деформации наноматериалов на их поверхности возникает электрический заряд.

Почему это важно

До сих пор в таких устройствах применялась пьезокерамика — прочный, но хрупкий и дорогой материал. Новая технология заменяет её на гибкий и более дешёвый композит на основе органометаллгалогенидных перовскитов.

В чём секрет перовскитов

Перовскиты — это кристаллы, в которых сочетаются уникальные электрические, фотофизические и структурные свойства. Они уже давно используются в производстве нанолазеров и светодиодов. Но теперь они доказали свою эффективность и в роли энергоисточника.

Как инженеры обошли ограничения

Ранее попытки улучшить пьезоэлектрические свойства композитов сталкивались с проблемой: повышение диэлектрической проницаемости снижало прочность материала. Исследователи из Университета Ватерлоо нашли решение: они химически модифицировали наночастицы, чтобы уменьшить миграцию ионов и тем самым сохранить устойчивость при высоких нагрузках.

Что это даёт на практике

Эксперименты показали: микрогенератор на перовскитах выдаёт рекордную плотность тока при значительно меньших затратах. Это открывает путь к созданию гибкой электроники, автономных гаджетов и даже оборудования для авиации.

Устройство будущего

Такой микрогенератор можно использовать в портативной электронике, носимых устройствах и в системах освещения самолётов — везде, где важны автономность и компактность.

Уточнения

Деформа́ция (от лат. deformatio - "искажение") — изменение формы и размеров тел или объёма, связанное с их перемещением друг относительно друга за счет приложения усилия, при котором тело искажает свои формы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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