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Опросы больше не те: ИИ подменяет мнение человека

2:30
Наука

Может ли искусственный интеллект искажать результаты научных исследований? Оказывается, да — и это уже происходит. Всё больше социологов замечают: в анкетах, заполненных на платформах вроде Prolific и Amazon Mechanical Turk, стали появляться слишком "совершенные" ответы. Они звучат слишком гладко, слишком корректно — не по-человечески.

Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique

В чём суть проблемы

С момента появления ChatGPT участники онлайн-опросов получили новый "инструмент". Взамен честного ответа — сгенерированный ботом текст. И всё бы ничего, если бы это не влияло на достоверность собранных данных.

Именно это обеспокоило Джанет Сюй из Стэнфорда. Вместе с Симоной Чжан (Нью-Йоркский университет) и Эй Джеем Альверо (Корнелл) она решила провести исследование и выяснить: насколько серьёзна угроза.

Признания и цифры

Около 800 пользователей Prolific прошли опрос, в котором их прямо спросили: используют ли они ИИ при ответах?

  • Почти 33% признались, что делали это хотя бы раз.
  • 10% — что пользуются ИИ регулярно.
  • Остальные отказались от такого подхода из моральных соображений или страха нарушить чистоту эксперимента.

Важно: всем респондентам пообещали, что признание не повлияет на возможность участвовать в будущем.

Что отличает бота от человека

Учёные пошли дальше: они сравнили старые анкеты (до появления ChatGPT) с ответами, которые теперь генерируют нейросети. Результат:

  • Люди выражались конкретно и часто эмоционально, иногда даже грубовато.
  • ИИ предпочитал нейтральные, абстрактные формулировки.
  • В "острых" темах искусственный интеллект действовал мягко и аккуратно, избегая резких оценок.

Пока не критично, но тревожно

Хотя массового засилья ботов в анкетах пока не наблюдается, исследователи бьют тревогу. Если такие технологии станут нормой, данные станут одинаковыми, лишёнными нюансов — и это подорвёт смысл социологии как науки.

Что делать

Авторы исследования предлагают:

  • Прямо просить участников не использовать ИИ.
  • Добавлять в формы коды, блокирующие вставку текста.
  • Делать вопросы лаконичнее и яснее — тогда меньше поводов искать "помощника".

Ведь если искусственный интеллект начнёт отвечать вместо нас — потеряем ли мы право голоса?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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