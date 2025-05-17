Они говорили с ИИ 6 часов подряд — и не хотели останавливаться: что скрывает новый психотерапевт-бот

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи провели смелый эксперимент: они доверили терапию людям с психическими расстройствами… нейросети. И результат оказался неожиданным.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственный интеллект

Кто такой Therabot

Therabot — это генеративный чат-бот, созданный в лаборатории AI and Mental Health Lab при Дартмутском колледже (США). Его обучили методам когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) в сотрудничестве с психологами и психиатрами.

Как проходило испытание

Для клинического исследования отобрали 210 человек с депрессией, тревожными и пищевыми расстройствами. Их поделили на две группы:

Первая (106 участников) четыре недели активно общалась с ботом.

Вторая (104 человека) была контрольной и получила доступ к боту уже после завершения эксперимента.

Перед стартом и спустя четыре и восемь недель участники проходили психологическую диагностику и делились впечатлениями.

Что показали результаты

Цифры говорят сами за себя:

Симптомы депрессии снизились в среднем на 51%.

Уровень тревожности — на 31%.

Нарушения пищевого поведения — на 19%.

Это почти сопоставимо с результатами очной терапии у профессионального психолога.

Чат-бот, которому доверяют

Удивительно, но пациенты проводили в среднем 6 часов в разговоре с Therabot — это примерно столько же, сколько занимает 8 личных сессий с терапевтом.

"Мы не ожидали, что пользователи начнут воспринимать бота как друга. Очевидно, они чувствовали себя в безопасности: не было страха быть осужденными", — говорит автор исследования Николас Джейкобсон.

Но заменит ли Therabot настоящего терапевта

Нет. Исследователи подчёркивают: пока ни один ИИ не готов к автономной работе в области психического здоровья. Особенно в случаях, когда на кону — жизнь. Therabot, например, распознаёт тревожные сигналы вроде суицидальных мыслей и направляет пользователя к экстренной помощи.

Однако потенциал очевиден: такие ИИ-инструменты могут стать важным дополнением к классической психотерапии — если сопровождаться надёжным контролем специалистов.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

