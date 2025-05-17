Они говорили с ИИ 6 часов подряд — и не хотели останавливаться: что скрывает новый психотерапевт-бот

Американские исследователи провели смелый эксперимент: они доверили терапию людям с психическими расстройствами… нейросети. И результат оказался неожиданным.
Therabot — это генеративный чат-бот, созданный в лаборатории AI and Mental Health Lab при Дартмутском колледже (США). Его обучили методам когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) в сотрудничестве с психологами и психиатрами.
Для клинического исследования отобрали 210 человек с депрессией, тревожными и пищевыми расстройствами. Их поделили на две группы:
Перед стартом и спустя четыре и восемь недель участники проходили психологическую диагностику и делились впечатлениями.
Цифры говорят сами за себя:
Это почти сопоставимо с результатами очной терапии у профессионального психолога.
Удивительно, но пациенты проводили в среднем 6 часов в разговоре с Therabot — это примерно столько же, сколько занимает 8 личных сессий с терапевтом.
"Мы не ожидали, что пользователи начнут воспринимать бота как друга. Очевидно, они чувствовали себя в безопасности: не было страха быть осужденными", — говорит автор исследования Николас Джейкобсон.
Нет. Исследователи подчёркивают: пока ни один ИИ не готов к автономной работе в области психического здоровья. Особенно в случаях, когда на кону — жизнь. Therabot, например, распознаёт тревожные сигналы вроде суицидальных мыслей и направляет пользователя к экстренной помощи.
Однако потенциал очевиден: такие ИИ-инструменты могут стать важным дополнением к классической психотерапии — если сопровождаться надёжным контролем специалистов.
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