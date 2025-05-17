Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти простые шаги спасут ваши волосы от катастрофы! Секущиеся кончики — прощай
Летняя система водоснабжения может выйти боком — вот почему
Кулинарная книга 1952 года: шедевры из крахмала и изюма
Не только цвет: скрытые различия между брокколи и цветной капустой
Загорелась подушка безопасности? Есть один трюк, который помогает
Тайны заброшенных советских заводов: что осталось под пылью времени?
Дорогое недоразумение: Ксения Собчак потратила 862 тысячи на скандальный образ в Каннах
Зрение появится после одной таблетки: как лазерная хирургия уходит в прошлое
Лене Лениной пришлось пережить фиаско: вот почему в этом году Каннский фестиваль закрыл перед ней двери

Термоядерный прорыв отменяется? Обычная сталь оказалась ахиллесовой пятой человечества

2:33
Наука

Можно ли удержать вещество горячее, чем поверхность Солнца? Именно такая задача стоит перед инженерами, пытающимися покорить термоядерную энергию — главную надежду человечества на чистое и практически неисчерпаемое электричество.

Термоядерный реактор
Фото: Wikimedia by LLNL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Термоядерный реактор

Но на пути к этой мечте стоит непростая преграда — сварные швы.

Почему сварка — ахиллесова пята реакторов

Термоядерные реакторы работают в условиях, где температура плазмы превышает 100 миллионов градусов Цельсия. В таких условиях материалы испытывают колоссальные нагрузки, а особенно — места сварки. Именно здесь могут образовываться микротрещины, через которые потенциально возможна утечка топлива.

Такой дефект уже однажды стал причиной масштабной задержки: запуск Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) отложили с 2025 года на 2036-й из-за проблем в вакуумной камере. Сварные швы магнитной системы оказались под угрозой разрушения.

Британский прорыв: заглянуть внутрь шва

Ученые из Великобритании разработали метод микроскопического анализа, позволяющий буквально заглянуть внутрь сварного соединения. Используя плазменно-фокусированный ионный пучок и цифровую корреляцию изображений, исследователи изучили, как ведет себя сталь марки P91 — хромомолибденовый сплав, способный выдерживать до 600 °C.

Цель — заранее обнаружить слабые зоны, скрытые под поверхностью металла, ещё на этапе производства.

Результаты тревожат

Испытания показали: при температуре 550 °C, которая считается рабочей для термоядерных установок, сплав теряет более трети своей прочности.

Сталь начинает деформироваться, в отдельных местах — трескаться. Причина — перераспределение остаточных напряжений: при низком напряжении металл твердеет, при высоком — становится хрупким.

Ранее подобные исследования проводились только при более низких температурах. Новая работа — шаг к реальному приближению условий испытаний к тем, что ожидаются в реакторах.

Надежда на "искусственное Солнце" ещё жива

Благодаря новым методам визуализации проектировщики смогут заранее закладывать в конструкцию знания о поведении швов. А значит — строить более безопасные реакторы, способные выдержать ад "внутреннего солнца".

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка управляет вашим домом? Вот 8 признаков, что вы давно не хозяин
Домашние животные
Кошка управляет вашим домом? Вот 8 признаков, что вы давно не хозяин Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Загорелась подушка безопасности? Есть один трюк, который помогает
Тайны заброшенных советских заводов: что осталось под пылью времени?
Дорогое недоразумение: Ксения Собчак потратила 862 тысячи на скандальный образ в Каннах
Зрение появится после одной таблетки: как лазерная хирургия уходит в прошлое
Лене Лениной пришлось пережить фиаско: вот почему в этом году Каннский фестиваль закрыл перед ней двери
В огне не сгорели, но пострадали: вечные химикаты атакуют пожарных и врачей
Из Вологды в миллиардеры: как два брата покорили британскую элиту
Сила и память в одном флаконе: что даст тренировка пальцев
Виноградная лихорадка: как вырастить шикарный урожай, не тратя год на подготовку
Земляника, которая будет радовать до заморозков: выживаем в условиях города
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.