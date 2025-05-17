Сначала вы теряете выходные, потом — участки мозга: как переработки перепрошивают сознание

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли "заработаться" до изменений в мозге? Южнокорейские ученые уверены — да. Оказалось, что переработки не просто утомляют — они могут привести к анатомическим изменениям в ключевых зонах мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

Что именно изучили исследователи

Команды из Университета Енсе, Чунан и Пусанского национального университета объединили усилия, чтобы выяснить, как график работы влияет на здоровье мозга. Их интересовал прежде всего объем серого вещества — и они нашли нечто тревожное.

Для анализа привлекли 110 медицинских работников. 78 из них придерживались стандартного графика, а вот остальные 32 регулярно работали более 52 часов в неделю. Любопытно, что перерабатывающие сотрудники были моложе, имели более высокий уровень образования, но — меньше опыта.

Где именно меняется мозг

У тех, кто работал сверхурочно, исследователи обнаружили изменения в 17 участках мозга, включая:

Среднюю лобную извилину — влияет на внимание, память и речь.

Верхнюю лобную извилину — отвечает за принятие решений и планирование.

Островковую долю — ключевую для эмоций, самосознания и понимания социального контекста.

Почему это важно

"Наблюдаемые изменения в объеме мозга могут служить биологической основой для когнитивных и эмоциональных проблем, которые часто возникают у переутомленных людей", — отмечают ученые.

Хотя пока нельзя однозначно утверждать, что именно переработки стали причиной изменений — возможны и врожденные особенности, — исследование открывает новую дверь в понимание того, как труд влияет на здоровье мозга.

Что дальше

Исследователи подчеркивают, что необходимы долгосрочные и мультимодальные исследования, чтобы точно установить причинно-следственные связи. Но уже сейчас очевидно: соблюдение гигиены труда — не просто прихоть, а вопрос здоровья.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

