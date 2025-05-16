Космическую музыку создали в NASA: она создана из звуков чёрных дыр

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NASA удалось написать "космическую музыку" благодаря звукам чёрных дыр и умирающей звезды.

Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Для создания "звездных" композиций учёные преобразовали данные телескопов о трёх астрономических объектах.

Каждая мелодия передаёт разные космические явления — от взрывов сверхновых до мощных джетов чёрных дыр — используя звуки от флейт до электронных пульсаций, пишет KP. RU.

Метод назвали "сонификация". Он помогает ученым по-новому изучать Вселенную, а другим услышать, как "звучит" космос.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

