Космическую музыку создали в NASA: она создана из звуков чёрных дыр

NASA удалось написать "космическую музыку" благодаря звукам чёрных дыр и умирающей звезды.
Для создания "звездных" композиций учёные преобразовали данные телескопов о трёх астрономических объектах.
Каждая мелодия передаёт разные космические явления — от взрывов сверхновых до мощных джетов чёрных дыр — используя звуки от флейт до электронных пульсаций, пишет KP. RU.
Метод назвали "сонификация". Он помогает ученым по-новому изучать Вселенную, а другим услышать, как "звучит" космос.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.