Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мизулина побеждает в суде с Кридом: скамер — не оскорбление
Мёд, чили и немного чуда: крылышки, которые делают вечер
Этот способ разбудит мышцы и ускорит прогресс: тренировка взрывной силы
Куда вложиться, чтобы не пожалеть: ЦБ назвал самые доходные активы 2025 года
Жених в спортивном зале: как Николай Сердюков меняет себя перед важной датой
Внедорожная Granta: как новый Active Cross изменит автопарк
Покупать авто выгоднее прямо сейчас! Эксперт рассказал о скидках на новые машины
Вместо увлажнителя — это комнатное растение справляется лучше
Реактор на Луне: как Китай и Россия делят энергию будущего

Космическую музыку создали в NASA: она создана из звуков чёрных дыр

0:35
Наука

NASA удалось написать "космическую музыку" благодаря звукам чёрных дыр и умирающей звезды.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Для создания "звездных" композиций учёные преобразовали данные телескопов о трёх астрономических объектах.

Каждая мелодия передаёт разные космические явления — от взрывов сверхновых до мощных джетов чёрных дыр — используя звуки от флейт до электронных пульсаций, пишет KP. RU.

Метод назвали "сонификация". Он помогает ученым по-новому изучать Вселенную, а другим услышать, как "звучит" космос.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Садоводство, цветоводство
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
С какими трудностями столкнулись в ОДК при разработке авиационного двигателя ПД-8 Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Последние материалы
Этот способ разбудит мышцы и ускорит прогресс: тренировка взрывной силы
Куда вложиться, чтобы не пожалеть: ЦБ назвал самые доходные активы 2025 года
Жених в спортивном зале: как Николай Сердюков меняет себя перед важной датой
Внедорожная Granta: как новый Active Cross изменит автопарк
Космическую музыку создали в NASA: она создана из звуков чёрных дыр
Покупать авто выгоднее прямо сейчас! Эксперт рассказал о скидках на новые машины
Вместо увлажнителя — это комнатное растение справляется лучше
Реактор на Луне: как Китай и Россия делят энергию будущего
Как спасти организм после шашлыков: советы, которые работают
Шоколадная империя Парижа: откройте тайны Debauve & Gallais — где истории королей встречаются с изысканным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.