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Русской учёной грозит 20 лет тюрьмы в США: всё дело в лягушках

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Наука

Русскую учёную Ксению Петрову, работающую в Гарвардском университете, арестовали в США по обвинению в контрабанде биологических материалов. Её хотят посадить в тюрьму на 20 лет.

Суд
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суд

Её поймали с эмбрионами шпорцевой лягушки, которые она привезла из Парижа для проведения своих исследований.

В документах Минюста указано, что учёная якобы утверждала, что не знала о необходимости декларировать эти эмбрионы, хотя на её телефоне нашли сообщения от коллеги с напоминанием о том, что этот материал должен быть задекларирован.

По информации телеканала ABC, Министерство юстиции США настаивает на депортации российской учёной.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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