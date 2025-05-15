Русской учёной грозит 20 лет тюрьмы в США: всё дело в лягушках

Русскую учёную Ксению Петрову, работающую в Гарвардском университете, арестовали в США по обвинению в контрабанде биологических материалов. Её хотят посадить в тюрьму на 20 лет.
Её поймали с эмбрионами шпорцевой лягушки, которые она привезла из Парижа для проведения своих исследований.
В документах Минюста указано, что учёная якобы утверждала, что не знала о необходимости декларировать эти эмбрионы, хотя на её телефоне нашли сообщения от коллеги с напоминанием о том, что этот материал должен быть задекларирован.
По информации телеканала ABC, Министерство юстиции США настаивает на депортации российской учёной.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.