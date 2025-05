Русской учёной грозит 20 лет тюрьмы в США: всё дело в лягушках

Русскую учёную Ксению Петрову, работающую в Гарвардском университете, арестовали в США по обвинению в контрабанде биологических материалов. Её хотят посадить в тюрьму на 20 лет.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суд

Её поймали с эмбрионами шпорцевой лягушки, которые она привезла из Парижа для проведения своих исследований.

В документах Минюста указано, что учёная якобы утверждала, что не знала о необходимости декларировать эти эмбрионы, хотя на её телефоне нашли сообщения от коллеги с напоминанием о том, что этот материал должен быть задекларирован.

По информации телеканала ABC, Министерство юстиции США настаивает на депортации российской учёной.

