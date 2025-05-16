Тайна плато Путорана: это землетрясение привело учёных в тупик

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В Сибири зафиксировано странное землетрясение, не похожее ни на одно другое, которое когда-либо случалось.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разрушенная дорога

Оно произошло в ночь на 17 марта 2025 года рядом с плато Путорана. Его магнитуда составила 6.7, но последствия оказались обратными.

При обычном землетрясении колебания идут от эпицентра, здесь же приборы показали, что волны двигались к центру, как будто что-то "втягивало" энергию обратно. Ученые оказались в замешательстве.

Странно, что при такой мощи толчка здания и природа не пострадали. Люди, проживающие в радиусе 200 км, сообщали о странных звуках. Их преследовал низкочастотный гул, который длился 33 секунды перед толчком, пишет Информационное агентство Кулик.

Уточнения

Путора́на — сильно расчленённый горный массив (плато), расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.

