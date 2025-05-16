Дикие чернобыльские кабаны светятся до сих пор, хотя прошло свыше 30 лет

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученых удивились, что дикие кабаны в Чернобыле до сих пор "светятся", учитывая количество прошедшего времени после аварии.

Фото: commons.wikimedia.org by spoilt.exile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зона отчуждения Чернобыля

Оказалось, что дело не только в катастрофе 1986 года, но и в последствиях ядерных испытаний.

В мясе кабанов нашли много изотопа цезия-137. Еще и уровень радиации в тканях животных почти не изменился с 1990-х годов.

Оказалось, что изотоп выделялся не только после аварии на АЭС, но и из-за ядерных испытаний середины XX века.

Он скопился в грибах, которые едят кабаны, пишет "Новосвят".

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.

