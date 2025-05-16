Дикие чернобыльские кабаны светятся до сих пор, хотя прошло свыше 30 лет

Ученых удивились, что дикие кабаны в Чернобыле до сих пор "светятся", учитывая количество прошедшего времени после аварии.
Оказалось, что дело не только в катастрофе 1986 года, но и в последствиях ядерных испытаний.
В мясе кабанов нашли много изотопа цезия-137. Еще и уровень радиации в тканях животных почти не изменился с 1990-х годов.
Оказалось, что изотоп выделялся не только после аварии на АЭС, но и из-за ядерных испытаний середины XX века.
Он скопился в грибах, которые едят кабаны, пишет "Новосвят".
Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.