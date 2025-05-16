Нейросеть поможет найти работу в России: ассистент появится на базе GigaChat

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Сбер Бизнес Софт и "РосНавык" создают AI-ассистента на базе GigaChat. Он поможет найти работу: будет подбирать вакансии, прогнозировать зарплаты, требования начальников и помогать строить карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Эта система сможет подбирать работу в реальном времени и адаптироваться под ваши запросы.

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, "умный помощник пригодится всем, кто находится в поиске работы, а также школьникам, которые выбирают будущую профессию, пишет KP. RU.

Также нейросеть пригодится разработчикам образовательных программ, так как в ней будут актуальные запросы и перечень компетенций, которые актуальны исходя из потребностей работодателей.

Пилотный запуск проведет в Сибирском федеральном округе, он охватит две профессии.

Уточнения

Работода́тель — один из субъектов трудового права.

