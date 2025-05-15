Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ

Когда закончится жизнь на Земле и закончится ли она вовсе? Суперкомпьютер назвал точную дату апокалипсиса.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конец света

Его причинами станут необратимые климатические изменения, считают специалисты NASA и японского Университета Тохо.

Оказалось, что постепенное увеличение активности Солнца приведет к огромному росту температуры. Уровень кислорода в атмосфере снизится, что сделает планету непригодной для жизни. Это произойдет в 1000002021 году, пишет KP. RU.

Ученые использовали сверхмощные суперкомпьютеры и разработали уникальную биогеохимическую модель, которая показала, что текущий период с высоким содержанием кислорода — временное явление в геологической истории Земли.

Уточнения



Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

