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Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ

Наука

Когда закончится жизнь на Земле и закончится ли она вовсе? Суперкомпьютер назвал точную дату апокалипсиса.

Конец света
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конец света

Его причинами станут необратимые климатические изменения, считают специалисты NASA и японского Университета Тохо.

Оказалось, что постепенное увеличение активности Солнца приведет к огромному росту температуры. Уровень кислорода в атмосфере снизится, что сделает планету непригодной для жизни. Это произойдет в 1000002021 году, пишет KP. RU.

Ученые использовали сверхмощные суперкомпьютеры и разработали уникальную биогеохимическую модель, которая показала, что текущий период с высоким содержанием кислорода — временное явление в геологической истории Земли.

Уточнения

 
 Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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