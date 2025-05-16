Современные технологии в Ватикане: новый папа и его загадочные часы

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В современном мире даже выбор папы римского становится технологичным! Новым папой стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал имя Лев XIV.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ватикан

На его первой официальной мессии заметили, что на руке у него — часы Apple Watch. Это свидетельствует о том, что даже в высших и традиционных сферах религии современные технологии находят свое место.

На одной из фотографий заметно, что под рукавом у папы виден корпус Apple Watch, что говорит о его внимании к актуальным трендам в электронике и необходимости использования умных устройств, чтобы быть в курсе уведомлений, следить за состоянием здоровья и быть на связи.

Интересно, что ранее папа Франциск также носил защищённые версии iPhone, а теперь его преемник дополнительно использует умные часы. Некоторые специалисты спорят: это, возможно, роскошная модель для дайвинга Rolex GMT-Master II, либо более доступные часы Wenger Swiss Military. Пока точно определить модель сложно, пишет idnes.

Уточнения

Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Статус Ватикана в международном праве — вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви.



