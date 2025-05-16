Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

В Германии ученые разработали проект, по которому в море размещают бетонные сферы весом 400 тонн для генерации и хранения энергии.

Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузовоз

Эта инициатива разрабатывается с 2012 года институтом Фраунгофера IEE и компанией Pleuger, имеет финансирование как от правительства Германии, так и от частных инвесторов, и называется StEnSea. Главная цель проекта — революционизировать хранение энергии, обеспечить долгий срок службы и использовать гидроэлектрический принцип.

Проще говоря, бетонные шарики закрепляют на глубине до 800 метров в море, они соединены между собой и электрифицированы. Каждый шар имеет диаметр около девяти метров. Они полые, внутри есть механические клапаны, которые играют важную роль в процессе.

Когда спрос на электроэнергию низкий — днём, например, — шарики погружаются в морскую воду с помощью погружных насосов, что позволяет накапливать потенциальную энергию.

А когда спрос увеличивается — вечером или во время аварийных отключений — вода возвращается обратно в сферы, и клапаны запускают турбины, которые генерируют электричество.

Таким образом, при высокой нагрузке давление океана используется для хранения и высвобождения энергии — вода подается в сферу, и клапан активируется, преобразуя давление в электроэнергию через турбину, пишет itatiaia.

Уточнения

Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — устройство с непрерывным рабочим процессом и с вращательным движением рабочего элемента, на котором происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу.

