Тибор Капу отправится на МКС: уникальная миссия с проведением 30 экспериментов

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Венгерский исследователь-космонавт Тибор Капу должен отправиться на Международную космическую станцию 29 мая 2025 года.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

В составе миссии также примут участие Пегги Уитсон (США), Шубханшу Шукла (Индия), Славош Узнаньски-Вишневский (Польша).

По словам Оршольи Ференц, министра по вопросам космических исследований Венгрии, на борту МКС Тибор Капу проведет около 30 научных экспериментов в 10 различных отраслях, что станет не только важным научным достижением, но и уникальной возможностью продемонстрировать венгерские разработки и инновации на международной арене.

Момент запуска станет кульминацией почти двухлетнего национального отбора и подготовки, а также восьмимесячной специализированной подготовки в США. Как отметила Ференц, Капу Тибор и его дублер Дьюла Черени прошли обучение по самым строгим стандартам NASA, SpaceX и Axiom Space, и тем самым вышли на уровень ведущих мировых астронавтов, пишет EconomX.

Уточнения

Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.



