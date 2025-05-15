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Тайна затонувшего судна: что скрывало морское дно у Южной Австралии

2:15
Наука

Австралийские археологи подтвердили находку остатков торгового судна Koning Willem de Tweede водоизмещением 800 тонн, затонувшего в 1857 году у побережья города Роб в Южной Австралии. При крушении погибло 16 из 25 членов экипажа.

Затонувший корабль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Затонувший корабль

Эту находку Австралийский национальный морской музей и фонд Silentworld, которые совместно вели поиски на протяжении последних четырёх лет, назвали "значимым открытием". По данным музея, судно незадолго до крушения перевозило более 400 китайских золотодобытчиков, что делает находку важным свидетельством миграционных и торговых потоков того времени. Это открытие проливает свет на важный этап в истории межконтинентальных перемещений и экономических связей XIX века.

Джеймс Хантер, исполняющий обязанности главы отдела морской археологии музея, сообщил телеканалу ABC, что исследователи смогли выявить ключевые элементы конструкции судна — в том числе лебёдку для якоря, частично выступающую из морского дна.

По его словам, анализ глубины, на которой находилось судно, и других данных полностью совпадает с характеристиками Koning Willem de Tweede, что позволяет с уверенностью говорить о его идентификации. Кроме того, под водой была зафиксирована магнитная аномалия длиной около 42 метров — столько же составляла длина судна.

Работа по поиску велась при участии нескольких организаций: Silentworld Foundation, Министерства окружающей среды Южной Австралии, Университета Флиндерс, а также нидерландских ведомств, включая Службу культурного наследия и МИД Нидерландов, пишет Real.

По словам участников, погодные условия часто мешали исследованиям. Тем не менее, именно последняя экспедиция — несмотря на слабую видимость — позволила идентифицировать обломки судна.

"Когда море позволяло, мы проводили сканирование и картографирование дна. Хотя видимость была низкой, мы смогли провести важное распознавание объекта", — сообщили в фонде Silentworld.

Уточнения

Анома́лия (греч. ανομος ← а- «отрицание, противоположность» + νόμος «закон; норма») — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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