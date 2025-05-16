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Учёный из США, несмотря на контроль ФБР, нашёл способ изучить лунный грунт из Китая - результат налицо

1:57
Наука

Китай продолжает укреплять свои позиции в космической науке, передавая образцы лунного грунта своим международным партнёрам. Эти образцы, добытые в рамках миссии "Чанъэ-5", уже переданы исследователям из Европы, Азии и Австралии. Однако учёные из США не могут принять участие в этом научном сотрудничестве.

Луна
Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луна

Причина — действие так называемой Поправки Вольфа, принятой Конгрессом США в 2011 году и названной по имени тогдашнего представителя США Фрэнка Вольфа. Согласно этой поправке НАСА запрещено использовать государственные средства для прямого двустороннего сотрудничества с правительством Китая и аффилированными с Китаем организациями без одобрения ФБР и Конгресса.

Как результат, американские исследователи не только не могут напрямую сотрудничать с китайскими коллегами, но и не имеют права получать государственное финансирование для анализа китайских образцов.

Тем не менее, астрогеохимик Тимоти Глот из Университета Вандербильта нашёл способ обойти законодательные барьеры: он получил образец и финансирование из частных источников. Его цель — провести анализ тепловых свойств базальтового фрагмента, чтобы сравнить его с образцами времён миссии "Аполлон".

Другой исследователь — Махеш Ананд из Открытого университета Великобритании — планирует нагреть образец до 2550°F (около 1400°C), чтобы извлечь благородные газы. Это поможет раскрыть тайны происхождения элементов, присутствующих в ранней Солнечной системе.

Интересный факт: китайские учёные уже выяснили, что собранный материал моложе тех, что доставили астронавты "Аполлона". Это открытие даёт уникальную возможность понять геологическую историю Луны на новых временных масштабах.

Уточнения

«Чанъэ-5» - китайская автоматическая межпланетная станция (АМС), запущенная в рамках беспилотной возвращаемой миссии исследования Луны. Как и предшественники, космический аппарат миссии назван в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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