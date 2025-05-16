Когда исчезнет всё: Вселенная может умереть гораздо раньше, чем мы думали

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Квивинтиллион лет — именно столько, по новым расчётам, может прожить наша Вселенная. Цифра кажется абсурдно большой: 1 с 78 нулями. Но, как ни удивительно, это в разы меньше, чем считалось раньше.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Согласно исследованию, опубликованному 12 мая в Журнале космологии и физики астрочастиц, остатки звёзд — белые карлики, нейтронные звёзды и даже чёрные дыры — не вечны.

Всё указывает на то, что даже они со временем испарятся. И причиной тому может быть явление, схожее с излучением Хокинга.

"Всё придёт в упадок, но у нас ещё много времени, чтобы творить великие дела", — сказал автор работы, профессор астрофизики Хайно Фальке из Университета Радбауд.

Напомним: в 1974 году Стивен Хокинг выдвинул идею, что чёрные дыры теряют массу, испуская излучение.

А теперь исследователи предполагают, что этот принцип применим и к другим сверхплотным объектам — например, нейтронным звёздам и белым карликам.

Что это значит на практике?

Нейтронные звёзды могут исчезнуть через 10⁶⁸ лет.

Белые карлики — спустя примерно 10⁷⁸ лет.

Сверхмассивные чёрные дыры — через 10⁹⁶ лет.

Раньше "срок жизни" Вселенной оценивали в 10¹¹⁰⁰ лет. То есть новая оценка гораздо короче — хотя, конечно, всё равно звучит как вечность.

Любопытно, что задолго до того, как всё испарится, Вселенная станет пустой. Примерно через 150-200 миллиардов лет из-за ускоряющегося расширения мы перестанем видеть другие галактики.

Через 17 триллионов лет погаснут последние звёзды, а через 5 миллиардов лет наше Солнце поглотит Землю.

"Эти объекты долго считались конечной точкой эволюции звезды. Но, похоже, даже они обречены", — говорит исследователь Алекс Ричингс из Университета Халла, не участвовавший в работе, но прокомментировавший её.

И хотя это лишь теория, она напоминает о том, насколько мы малы в масштабах космоса. Но у нас точно есть время — жить, исследовать и вдохновляться.

Уточнения

Наблюда́емая Вселе́нная — понятие в космологии Большого взрыва, описывающее сферическую по форме часть Вселенной, содержащую всю материю, доступную для прямого наблюдения с Земли. С точки зрения пространства это область, из которой излучение от любой видимой материи успело за время существования Вселенной (около 13,8 миллиарда лет) достичь нынешнего местоположения Земли, и тем самым стать наблюдаемым.



Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд — 14 марта 2018, Кембридж) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.

