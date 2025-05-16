Бразилия шокировала научный мир: в джунглях Амазонки скрывается тайна возрастом 2 миллиарда лет

3:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда речь заходит о Бразилии, в голове сразу всплывают тропические леса, мощные реки и бескрайняя зелень. Но Амазония таит в себе нечто куда более древнее — вулкану под названием Амазонка около 1,9 миллиарда лет. Это делает его старейшим известным вулканом на Земле.

Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амазонка

Да, в Амазонии действительно есть вулкан — и он старейший на планете

Открыли его относительно недавно — в 2002 году. Он расположен в регионе Уатума, штат Пара.

Его диаметр — около 22 км, а в период активных извержений конусы достигали высоты в 400 метров. Сегодня вулкан спит, но геологи считают его настоящим сокровищем.

"В то время, в которое мы находим во-первых, мы думали, что все они примерно в 1,88 млрд лет. Сегодня мы уже видим вулканов до 2 миллиардов лет”, — рассказывает профессор Каетано Жулиани из Института наук о Земле Университета Сан-Паулу.

Геология, скрытая под джунглями

Амазонка хранит в себе и другие древние вулканические структуры.

"На юге штата Пара, двух холмах скрываются два из самых древних вулканов в мире, формирующиеся почти 1,9 миллиарда лет назад", — сказано в статье.

Исследования подтверждают: в далёком геологическом прошлом регион был ареной непрекращающейся вулканической активности.

Особенно бурным было палеопротерозойское время — примерно 300 миллионов лет назад.

"Из-за трудности доступа, мало кто заинтересован в проведении исследований, как в регион”, — отмечает геолог Карлос Марселу Диаш Фернандес из Федерального университета Пары (UFPA).

Откуда всё началось?

Профессор Каетано Жулиани объясняет: древний вулканизм Амазонии возник из-за мощного движения океанической плиты, которая погружалась под континентальную.

Этот процесс сформировал не только уникальный рельеф, но и богатые залежи полезных ископаемых.

Команда Университета Кампинаса во главе с Андреа Кунифошитой изучила местные породы и нашла следы огромной древней кальдеры в Минеральной провинции Алто-Флореста, охватывающей территории Мату-Гросу и Пары.

Исследование, опубликованное в журнале Geoscience Frontiers, выделяет три ключевых периода вулканической активности в этом районе:

2 миллиарда лет назад

1,88 миллиарда лет назад

1,78 миллиарда лет назад

"Как мы работаем с очень древними породами, у нас нет прямых доказательств их формирования. Мы собираем улики, чтобы разгадать, что происходило в прошлом”, — говорит Кунифошита.

Что это значит сегодня?

Изучение древних вулканов помогает не только понять, как формировалась Земля, но и где искать залежи золота, меди и других полезных ископаемых.

Вулкан Амазонка — это не просто затерянная геологическая аномалия, а важнейший ключ к пониманию прошлого континента.

И, кстати, поводов для тревоги нет: этот вулкан давно вымер — его извержения закончились миллиарды лет назад.

Но его история продолжает жить — в науке, породах и каждом кусочке земли под зелёным куполом джунглей.

Уточнения

Амазо́нская ни́зменность (Амазония; порт. bacia do rio Amazônas, planícies e terras baixas Amazônicas, исп. cuenca del Amazonas) — самая большая низменность на Земле, расположенная в Южной Америке на большей части бассейна реки Амазонки. Климат жаркий и влажный. Средние месячные температуры 24—28 °C, осадков 1500—3000 мм в год.



Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

