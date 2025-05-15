Не только вирус: пять катастроф, которые едва не стёрли человечество

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Мы часто думаем, что человечество держит ситуацию под контролем. Но история хранит несколько эпизодов, когда цивилизация едва не исчезла — и об этом мало кто помнит.

Фото: weather.gov by Полицейское управление Пунта-Горды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смерч над рекой Пис во Флориде

Супервулкан, заткнувший Солнце

Около 74 000 лет назад извержение вулкана Тоба в Индонезии могло стереть нас с лица Земли. В атмосферу было выброшено столько пепла, что началась "вулканическая зима". Температура упала, растения и животные вымерли, а численность людей сократилась до 3000 особей. Если бы вулкан побушевал чуть дольше — наш вид мог бы просто не выжить.

Самая страшная вспышка на Солнце

Карингтонское событие 1859 года — самая мощная солнечная буря в истории. Тогда вышли из строя телеграфы, операторы получали разряды током, а северное сияние дошло до тропиков. Сегодня такая буря сожгла бы спутники, выключила свет по всему миру и обнулила интернет. Цивилизация буквально зависла бы — без связи, еды и медицины.

Грипп, который был хуже войны

Пандемия "испанки" (1918-1920) унесла больше жизней, чем Первая мировая. От 50 до 100 миллионов человек погибли — в основном молодые и крепкие. Города замирали, больницы не справлялись, не хватало даже гробов. Вирус мог обрушить все системы жизнеобеспечения — и чуть не сделал это.

Ядерный конец из-за луны

В 1961 году радары на базе Туле в Гренландии приняли отражение лунного света за запуск 1000 ядерных ракет. Командование уже готовилось к ответному удару. Мир спасло только то, что офицеры не нажали кнопку, пока не перепроверили данные. Это мог быть конец человечества — из-за глюка на экране.

Дыра в небе и спасение в последний момент

Озоновый слой в 1980-х оказался под угрозой — из-за баллончиков с дезодорантом и старых холодильников. Если бы разрушение продолжилось, солнечное излучение выжгло бы всё живое. Монреальский протокол остановил катастрофу, но история показала: иногда одна человеческая привычка способна разрушить планету.

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

