Границы у этого чуда природы до сих пор не определены! 5 фактов о загадочном подземном озере

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом сердце Восточного Теннесси, между городами Свитуотер и Мэдисонвилл, скрывается одна из крупнейших геологических загадок США — огромное подземное озеро, которое несмотря на более чем столетние исследования, остается в основном неизведанным.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Averchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пещера

Его обнаружение произошло в 1905 году, и случайным образом его нашел 13-летний мальчик Бен Сэндс, когда играл в пещерах Крейгхед — сложной системе пещер, известной коренным народам чероки. Проход, достаточно узкий для велосипедного колеса, привел его на глубину более 12 метров к обширной залитой водой камере, в которой даже факел не мог освещать другой берег. Вода в этом месте оказалась настолько обширной, что охватила значительную часть пещеры.

Пещеры Крейгхед имеют богатую историю: ими пользовались чероки, европейские поселенцы использовали их для хранения пищи

Сейчас это подземное море считается Национальной природной достопримечательностью. Последние исследования показывают, что видимая часть озера длиной около 243 метров и шириной 67 метров, а площадь под поверхностью расширяется значительно: дайверы нанесли на карту более 5,2 гектаров взаимосвязанных водных бассейнов, но границы их еще не определены полностью.

Интересной особенностью является фауна озера. Для исследования была завезена около 300 радужных форелей, чтобы проверить возможность поиска ими проходов к другим частям озера. Хотя рыбы поддерживаются специально привезенным кормом, со временем у них начали исчезать зрение и пигментация — классические признаки адаптации к жизни в полностью темной среде.

Ежегодно более 150 тысяч туристов посещают это удивительное место с гидом, который рассказывает об открытиях, биологических особенностях и геологических чудесах. Тем не менее, большая часть озера остается тайной из-за сложных подводных условий и трудностей картирования пещер, пишет meteoweb.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).



