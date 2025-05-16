Новое открытие в Млечном Пути: необычное поведение звёзд встревожило астрономов — найдено уникальное скопление

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом сердце нашей Галактики — Млечного Пути — астрономы сделали невероятное открытие. Они нашли гигантское звездное "семейство", которое ведёт себя совсем не так, как его "родственники". Эти молодые звезды, рождённые вместе, разлетаются в разные стороны, будто не желают держаться друг за друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Космос

Как находят звёздных "родственников"

Обычно такие группы определяют по нескольким параметрам: скорости движения, возрасту и химическому составу светил. До недавнего времени астрономам удавалось распознать "семьи" лишь по совпадению — когда некоторые звезды вели себя похоже. Но всё изменилось с появлением телескопа Gaia.

Этот аппарат за годы наблюдений собрал огромный массив данных — спектры и движения более 220 миллионов звёзд. И пусть разрешение снимков не всегда высокое, объём информации впечатляет. Благодаря телескопу удалось построить первую трёхмерную карту Галактики.

Помогла нейросеть

Для анализа такого массива данных использовали модель Gaia Net. Она распознаёт характеристики светил разного возраста и стадии эволюции. И именно она "вытащила" на свет Офион — новую группу молодых звёзд, о существовании которой раньше никто не подозревал.

Кто такие звезды Офиона

Более тысячи звёзд, образовавшихся примерно 20 миллионов лет назад, оказались частью этого необычного скопления. Они расположены в 650 световых годах от нас, в середине созвездия Змееносца. Главное — они движутся хаотично. Обычно звёзды из одного региона "летят" примерно в одну сторону, но у Офиона разброс скоростей превышает 20 км/с.

Почему всё так нестандартно

Исследователи считают, что причина — в раннем выбросе газа из области звездообразования. Это могло произойти из-за взрывов сверхновых и гравитационных толчков от соседних скоплений. В результате звёзды получили "пендель" и разлетелись в разные стороны.

Шанс, который больше не повторится

То, что учёным удалось "поймать" Офион именно сейчас — редкая удача. В ближайшем будущем звёзды рассеются по всей Галактике, и следов их "родства" уже не останется. Открытие меняет подход к поиску звездных семей и даёт новый взгляд на процессы звездообразования.

Кстати, Gaia завершил свою миссию в марте 2025 года после более чем десятилетней работы. Но данные с него будут изучать ещё долгие годы. Новый каталог ожидается в 2026-м, а финальный — не раньше 2030-го.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.

