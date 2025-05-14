Управлять гаджетами одной только силой мысли? Новую технологию тестирует Apple

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Скоро люди смогут управлять гаджетами одной только силой мысли. Компания Apple тестирует функцию для этого.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Чтобы управлять телефоном с помощью мыслей, человеку устанавливают имплант Syncron через яремную вену — без вскрытия черепа. Чип фиксирует сигналы и превращает их в команды для iPhone, Apple Vision Pro и других гаджетов этой компании.

Такая технология придумана для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако она может войти и в массовые продукты Apple.

Разработчики отметили, что их технология менее травматична, чем у конкурентов.

Сейчас эту функцию уже тестируют на пациентах с нарушениями движений — один из них использует Apple Vision Pro для общения и игр, просто думая о своих действиях.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

