Управлять гаджетами одной только силой мысли? Новую технологию тестирует Apple

Скоро люди смогут управлять гаджетами одной только силой мысли. Компания Apple тестирует функцию для этого.
Чтобы управлять телефоном с помощью мыслей, человеку устанавливают имплант Syncron через яремную вену — без вскрытия черепа. Чип фиксирует сигналы и превращает их в команды для iPhone, Apple Vision Pro и других гаджетов этой компании.
Такая технология придумана для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако она может войти и в массовые продукты Apple.
Разработчики отметили, что их технология менее травматична, чем у конкурентов.
Сейчас эту функцию уже тестируют на пациентах с нарушениями движений — один из них использует Apple Vision Pro для общения и игр, просто думая о своих действиях.
Apple (МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.
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