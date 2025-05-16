Вспышки звёзд изменяют химию атмосфер: открытие с последствиями

Может ли космическая погода полностью разрушить атмосферу планеты? Оказывается, да — и это может кардинально изменить наш подход к поиску жизни во Вселенной.
Некоторые экзопланеты, как, например, TRAPPIST-1e, находятся в состоянии приливного захвата. Это значит, что одна сторона всегда обращена к своей звезде, как Луна к Земле. Такое положение создает уникальные климатические условия: вечный день с одной стороны и бесконечная ночь с другой.
Красные карлики — маленькие, но невероятно активные звезды. Их вспышки выбрасывают в пространство потоки энергии и заряженных частиц, которые могут буквально обжигать атмосферу планет, вращающихся рядом.
До недавнего времени такие воздействия изучали с помощью упрощённых моделей. Но команда астрономов из NASA и Флоридского технологического института пошла дальше.
Впервые была использована трёхмерная модель циркуляции атмосферы, учитывающая фотохимические процессы. Объектом исследования стала планета, напоминающая TRAPPIST-1e, расположенная всего в 40 световых годах от нас.
Учёные проанализировали, как звёздные вспышки и протонные штормы (solar particle events, SPE) различной силы влияют на температуру, химический состав и атмосферные потоки.
Звёздные вспышки могут не только разрушать, но и маскировать возможные признаки жизни. Увеличение концентраций воды и азотистых соединений способно ввести в заблуждение даже чувствительные телескопы, такие как James Webb или будущая обсерватория Habitable Worlds.
Космическая погода должна учитываться наравне с положением планеты в "зоне жизни". Особенно — если речь идёт о красных карликах, вокруг которых находится большинство потенциально пригодных для жизни миров.
Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.