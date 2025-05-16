Удивительное открытие: бактерии, выжившие в условиях сборки космических аппаратов

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В помещениях NASA, где космические аппараты собираются в условиях почти полной стерильности, нашли то, что не ожидал никто. Среди 215 культур бактерий, собранных в "чистых залах" NASA, учёные обнаружили 26 ранее неизвестных науке видов. Эти микробы словно закалены в боях — они выживают там, где, казалось бы, жизни места нет.

Фото: https://commons.wikimedia.org by ViktorDFC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лаборатория

Как их вообще там нашли

Исследования проводились в ключевых лабораториях NASA — в Лаборатории реактивного движения, Космическом центре Кеннеди и центре имени Джонсона. Эти места — "кузницы" космических аппаратов.

Чтобы исключить попадание земных микроорганизмов, особенно на Марс, помещения стерилизуют всеми возможными способами: используют пары перекиси водорода, спирт, ультрафиолетовое излучение, фильтрацию воздуха и даже нагрев деталей до 200 °C.

Но оказалось — всё это не гарантирует полного уничтожения микрожизни.

Бактерии, которых воспитывает NASA

"Удивительно, но мы нашли абсолютно новый вид — Tersicoccus phoenicis. Он встречается только в помещениях NASA", — говорится в отчёте о пробах, взятых во время сборки марсианского аппарата Phoenix.

Он работал у полюса Марса в 2008 году и обнаружил водяной лёд.

Не менее поразителен и Bacillus pumilus SAFR-032. Этот бактерий спокойно переносит перекись, вакуум и ультрафиолет. Его даже отправляли в открытый космос — спустя полтора года на внешней обшивке МКС часть колонии выжила и "проснулась" на Земле.

Как же они выживают

Некоторые бактерии создают биоплёнки: внешние слои гибнут, защищая внутренних. Другие образуют споры — прочные "капсулы", оберегающие ДНК. Третьи выделяют каротиноиды — пигменты, защищающие от излучения.

Большинство из новых видов принадлежат к трём группам: актинобактерии, протеобактерии и фирмикуты. Они словно тренируются выживать под гнётом стерилизации — а NASA невольно их закаляет.

В чём риск

С одной стороны, такие находки дают надежду — если жизнь способна выжить в таких условиях, то, возможно, она есть и на других планетах. С другой — появляется угроза: при отправке зонда мы можем занести земную жизнь туда, где ищем инопланетную. А это способно поставить под сомнение любые будущие открытия.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

