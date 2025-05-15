Почему люди на старых фотографиях выглядят такими серьёзными: удивительная правда о позировании

На старых снимках люди часто изображены с серьезными и строгими лицами, без единой улыбки.
В отличие от наших дней, когда улыбка стала почти обязательной во время фотосъемки, в XIX веке позирование для камеры было настоящим испытанием, а улыбка зачастую считалась недопустимой.
Фотосъемка в те времена требовала много времени, денег и терпения — экспозиция могла длиться от нескольких минут до часа. К примеру, самая старая фотография, сделанная Нисефором Ньепсом в 1826 году, потребовала целых восемь часов на экспозицию!
С появлением новых технологий, изобретенных Луи Дагером в 1839 году, появилась возможность снимать людей, но процесс все равно оставался сложным. Люди должны были долго стоять неподвижно — до двадцати минут, чтобы избежать смазывания изображения. Даже детей часто связывали, чтобы они не шевелились, передает ndmais.
Камера — внутренняя часть фотографического аппарата, куда вставляется пластинка или плёнка.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.