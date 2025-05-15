В Москве соберутся мировые эксперты: что обсудят на Форуме будущего 2050

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

9 и 10 июня в учебно-образовательном кластере "Ломоносов" на Воробьёвых горах состоится "Форум будущего 2050" — масштабное событие, посвященное ключевым направлениям развития России на ближайшие десятилетия.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Форум соберет более 2000 участников, включая экспертов, лидеров мнений, представителей госструктур и бизнеса. Обсуждение будет организовано в трёх тематических треках: "Развитие" (технологии и ИИ), "Государство" (внешняя политика и национальные приоритеты) и "Общество" (ценности и качество жизни), передает "Царьград".

Программа включает аналитическую сессию "Россия 2050", более 20 дискуссий, международные секции и "Менторскую гостиную". Среди тем: освоение Марса, демография, миграционная политика, культурный код страны.

Среди спикеров: Эрик Ли (Китай), Джордж Галлоуэй (Великобритания), Эндрю Наполитано (США) и другие международные гости.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Организатор — Институт Царьграда.

Уточнения

Форум (мероприятие) — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.

