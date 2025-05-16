Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженеры удивили всех: вот из чего создадут панели для лунной базы
Фитнес как антистресс: 5 способов тренироваться так, чтобы мозг тоже радовался
Когда есть клубнику, чтобы получить максимум пользы
Почему советские моторы были мощные, но прожорливые: топливо жгли — как дрова
Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции
Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом
Зеленоглазое такси против Lamborghini: Стас Пьеха пошутил над Егором Кридом
Сон, еда и спорт пошли вразнос — и вес стал врагом: что пошло не так
МиГ-29 — истребитель эпохи: как советская птичка ловко сочетала скорость и манёвренность

Секретное оружие против радиации: как выжить на пути к Красной планете

3:16
Наука

Полет на Марс — не просто приключение, а настоящая проверка на выносливость и технологическую готовность. 500 дней в одну сторону, минимум защиты от радиации и высокая вероятность солнечных вспышек — всё это требует продуманных решений. И вот, физики сделали важный шаг в сторону безопасности будущих марсонавтов.

Марс
Фото: Freepik
Марс

Опасность, которую не видно

Несмотря на то что космос выглядит безмятежным и пустым, в реальности он насыщен частицами высокой энергии. Эти невидимые "пули" угрожают как технике, так и организму человека. Поток протонов и ионов от Солнца — особенно во время вспышек — может стать смертельно опасным.

Марс, как известно, не защищён ни магнитосферой, ни плотной атмосферой. Это значит, что будущие колонии на планете и сами путешественники будут постоянно под ударом.

Радиация в цифрах

Нормы облучения для астронавтов ограничены 600 миллизиверт за всю карьеру. Путь на Марс и обратно даст 930 мЗв — уже почти предел, не считая времени на самой планете. Для сравнения: острая лучевая болезнь начинается от 1000 мЗв.

Где прятаться

Есть идеи: базы можно строить в кратерах, под скалами — там радиация ослабевает на 4-7%. Также активно совершенствуют экранирование скафандров и кораблей.

Но главная проблема — предсказуемость. Сегодняшние системы работают в основном вблизи Земли. А вот в межпланетном пространстве и на Марсе нужен новый подход.

Новый способ защититься

Физики из Германии, США и Китая предложили метод, основанный на данных марсохода Curiosity. Аппарат собирал информацию ещё с полёта в декабре 2011-го и после посадки в августе 2012-го. За это время зафиксировано 22 солнечных протонных события: 5 в космосе, 17 на Марсе.

Учёные определили: если уровень излучения превышает фоновый на 25% — это повод прятаться. Как только фон падает ниже — можно выходить. Система позволяет спастись от 90% радиации, если действовать вовремя.

Сколько ждать в укрытии

Максимальное время ожидания в укрытии составило три дня и семь часов в космосе (март 2012-го) и почти два дня на Марсе (май 2024-го). В среднем — день и 18 часов в открытом космосе и 21 час на поверхности.

При этом система способна предупредить о вспышке минимум за полчаса — именно столько времени у марсонавта, чтобы вернуться в безопасное место.

Надёжность тоже протестировали

Разработчики оценили, сколько ложных тревог будет при разных порогах (от 5% до 30%). На Марсе лучше всего работает 25% — вероятность ошибки всего четверть. Но даже если снизить порог до 15-18%, система продолжит спасать жизни — пусть и с большим количеством ложных сигналов.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения
Авто
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения Аудио 
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Красота и стиль
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают Аудио 
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
С какими трудностями столкнулись в ОДК при разработке авиационного двигателя ПД-8 Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Последние материалы
Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции
Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом
Зеленоглазое такси против Lamborghini: Стас Пьеха пошутил над Егором Кридом
Сон, еда и спорт пошли вразнос — и вес стал врагом: что пошло не так
МиГ-29 — истребитель эпохи: как советская птичка ловко сочетала скорость и манёвренность
Сыр, вино и яблоки? Ужин, который не требует повода — и превращает вечер в уют
Урожай с одной грядки, как с фермы: дачники раскрыли клубничный трюк
Ароматная мята круглый год: вот как вырастить куст прямо в квартире
40 тысяч человек живут словно в отпуске: бразильский рай Парати удивит своей красотой
Как гены и возраст определяют, где появляется жир: секреты от экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.