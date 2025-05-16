Секретное оружие против радиации: как выжить на пути к Красной планете

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Полет на Марс — не просто приключение, а настоящая проверка на выносливость и технологическую готовность. 500 дней в одну сторону, минимум защиты от радиации и высокая вероятность солнечных вспышек — всё это требует продуманных решений. И вот, физики сделали важный шаг в сторону безопасности будущих марсонавтов.

Фото: Freepik Марс

Опасность, которую не видно

Несмотря на то что космос выглядит безмятежным и пустым, в реальности он насыщен частицами высокой энергии. Эти невидимые "пули" угрожают как технике, так и организму человека. Поток протонов и ионов от Солнца — особенно во время вспышек — может стать смертельно опасным.

Марс, как известно, не защищён ни магнитосферой, ни плотной атмосферой. Это значит, что будущие колонии на планете и сами путешественники будут постоянно под ударом.

Радиация в цифрах

Нормы облучения для астронавтов ограничены 600 миллизиверт за всю карьеру. Путь на Марс и обратно даст 930 мЗв — уже почти предел, не считая времени на самой планете. Для сравнения: острая лучевая болезнь начинается от 1000 мЗв.

Где прятаться

Есть идеи: базы можно строить в кратерах, под скалами — там радиация ослабевает на 4-7%. Также активно совершенствуют экранирование скафандров и кораблей.

Но главная проблема — предсказуемость. Сегодняшние системы работают в основном вблизи Земли. А вот в межпланетном пространстве и на Марсе нужен новый подход.

Новый способ защититься

Физики из Германии, США и Китая предложили метод, основанный на данных марсохода Curiosity. Аппарат собирал информацию ещё с полёта в декабре 2011-го и после посадки в августе 2012-го. За это время зафиксировано 22 солнечных протонных события: 5 в космосе, 17 на Марсе.

Учёные определили: если уровень излучения превышает фоновый на 25% — это повод прятаться. Как только фон падает ниже — можно выходить. Система позволяет спастись от 90% радиации, если действовать вовремя.

Сколько ждать в укрытии

Максимальное время ожидания в укрытии составило три дня и семь часов в космосе (март 2012-го) и почти два дня на Марсе (май 2024-го). В среднем — день и 18 часов в открытом космосе и 21 час на поверхности.

При этом система способна предупредить о вспышке минимум за полчаса — именно столько времени у марсонавта, чтобы вернуться в безопасное место.

Надёжность тоже протестировали

Разработчики оценили, сколько ложных тревог будет при разных порогах (от 5% до 30%). На Марсе лучше всего работает 25% — вероятность ошибки всего четверть. Но даже если снизить порог до 15-18%, система продолжит спасать жизни — пусть и с большим количеством ложных сигналов.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

