Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот способ разбудит мышцы и ускорит прогресс: тренировка взрывной силы
Куда вложиться, чтобы не пожалеть: ЦБ назвал самые доходные активы 2025 года
Жених в спортивном зале: как Николай Сердюков меняет себя перед важной датой
Внедорожная Granta: как новый Active Cross изменит автопарк
Космическую музыку создали в NASA: она создана из звуков чёрных дыр
Покупать авто выгоднее прямо сейчас! Эксперт рассказал о скидках на новые машины
Вместо увлажнителя — это комнатное растение справляется лучше
Как спасти организм после шашлыков: советы, которые работают
Шоколадная империя Парижа: откройте тайны Debauve & Gallais — где истории королей встречаются с изысканным вкусом

Реактор на Луне: как Китай и Россия делят энергию будущего

Наука

Можно ли построить атомную электростанцию на Луне? Китай уверен — можно. Более того, её запуск может стать совместным проектом с Россией.

АЭС на Луне
Фото: https://commons.wikimedia.org by ESA/Pneumocell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС на Луне

База будущего

На конференции в Шанхае инженер Пэй Чжао Юй представил проект китайской лунной базы, которую планируют развернуть после 2030 года. Первый шаг — миссия "Чанъэ-8" в 2028 году: модуль сядет на поверхность спутника, выпустит луноход и робота. Пока о последнем известно немного, но есть намёки на эксперименты с 3D-печатью, чтобы прямо на Луне строить элементы будущей базы.

Почему именно ядерная энергия

На Луне ночь длится 14 земных суток, и солнечной энергии может не хватать. Даже в зонах вечного света бывают затемнения. А разместить солнечные панели на крутых склонах — задача не из простых, особенно в скафандрах. Вот и появился интерес к мини-АЭС.

Но не всё так просто. У Луны нет атмосферы — значит, нельзя просто так рассеивать тепло. Радиаторы, которые могли бы это сделать, слишком массивные, перегреваются днём и требуют сложного монтажа. Придётся их или закапывать в грунт, или ставить на тяжёлые опоры.

Российский вклад

Ранее "Роскосмос" сообщал: Россия предоставит реактор для международной лунной базы, которую строят совместно с КНР. Мощность — около 500 киловатт. Грузовой беспилотник доставит установку на Луну. Начало эксплуатации базы намечено на 2033-2035 годы.

Космос: два пути

Подходы к освоению дальнего космоса расходятся. США делают ставку на Марс после Луны. Россия считает полёт к Красной планете недостижимым с нынешними технологиями — в том числе из-за радиации, о преувеличении которой идут споры.

Так что в американской стратегии лунная база — лишь этап. А для России она — конечная цель. И логистика тут на стороне КНР: их ракеты вполне способны доставить реактор на Луну. В отличие от полёта на Марс, для которого нужна сверхтяжёлая ракета — а её в ближайших планах России нет.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор - устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
С какими трудностями столкнулись в ОДК при разработке авиационного двигателя ПД-8 Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Последние материалы
Этот способ разбудит мышцы и ускорит прогресс: тренировка взрывной силы
Куда вложиться, чтобы не пожалеть: ЦБ назвал самые доходные активы 2025 года
Жених в спортивном зале: как Николай Сердюков меняет себя перед важной датой
Внедорожная Granta: как новый Active Cross изменит автопарк
Космическую музыку создали в NASA: она создана из звуков чёрных дыр
Покупать авто выгоднее прямо сейчас! Эксперт рассказал о скидках на новые машины
Вместо увлажнителя — это комнатное растение справляется лучше
Реактор на Луне: как Китай и Россия делят энергию будущего
Как спасти организм после шашлыков: советы, которые работают
Шоколадная империя Парижа: откройте тайны Debauve & Gallais — где истории королей встречаются с изысканным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.