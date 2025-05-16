Реактор на Луне: как Китай и Россия делят энергию будущего

Можно ли построить атомную электростанцию на Луне? Китай уверен — можно. Более того, её запуск может стать совместным проектом с Россией.

Фото: https://commons.wikimedia.org by ESA/Pneumocell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС на Луне

База будущего

На конференции в Шанхае инженер Пэй Чжао Юй представил проект китайской лунной базы, которую планируют развернуть после 2030 года. Первый шаг — миссия "Чанъэ-8" в 2028 году: модуль сядет на поверхность спутника, выпустит луноход и робота. Пока о последнем известно немного, но есть намёки на эксперименты с 3D-печатью, чтобы прямо на Луне строить элементы будущей базы.

Почему именно ядерная энергия

На Луне ночь длится 14 земных суток, и солнечной энергии может не хватать. Даже в зонах вечного света бывают затемнения. А разместить солнечные панели на крутых склонах — задача не из простых, особенно в скафандрах. Вот и появился интерес к мини-АЭС.

Но не всё так просто. У Луны нет атмосферы — значит, нельзя просто так рассеивать тепло. Радиаторы, которые могли бы это сделать, слишком массивные, перегреваются днём и требуют сложного монтажа. Придётся их или закапывать в грунт, или ставить на тяжёлые опоры.

Российский вклад

Ранее "Роскосмос" сообщал: Россия предоставит реактор для международной лунной базы, которую строят совместно с КНР. Мощность — около 500 киловатт. Грузовой беспилотник доставит установку на Луну. Начало эксплуатации базы намечено на 2033-2035 годы.

Космос: два пути

Подходы к освоению дальнего космоса расходятся. США делают ставку на Марс после Луны. Россия считает полёт к Красной планете недостижимым с нынешними технологиями — в том числе из-за радиации, о преувеличении которой идут споры.

Так что в американской стратегии лунная база — лишь этап. А для России она — конечная цель. И логистика тут на стороне КНР: их ракеты вполне способны доставить реактор на Луну. В отличие от полёта на Марс, для которого нужна сверхтяжёлая ракета — а её в ближайших планах России нет.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор - устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.

