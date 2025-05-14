Секрет алхимии раскрыт: учёные превратили свинец в золото

Ученые Европейской организации ядерных исследований, используя Большой адронный коллайдер, смогли превратить свинец в золото, пишет EADaily.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Это произошло в результате столкновений частиц на очень высоких скоростях, где свинец, имеющий всего на три протона больше, чем золото, потерял достаточно протонов и на долю секунды стал драгметаллом.

Хотя это достижение похоже на мечты средневековых алхимиков, оно длилось всего лишь мгновение. БАК часто используется для создания горячей и плотной материи, подобной той, что была во Вселенной после Большого взрыва. В процессе экспериментов ученые наблюдали, как ядра свинца теряли нейтроны и протоны, что позволяло им временно превращаться в золото, прежде чем снова распадаться.

С 2015 по 2018 год в ходе экспериментов было получено около 29 пикограммов золота, а в недавних испытаниях ученые "добыли" вдвое больше, хотя это всё равно в триллионы раз меньше, чем необходимо для настоящего драгоценного металла.

Уточнения

Колла́йдер (англ. collider от collide — «сталкиваться») — ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам учёным удаётся придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, чтобы произвести их столкновение.



