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Квантовый интернет со скоростью 100 Тбит/с: технологии, которые формируют облик завтрашнего дня России

1:30
Наука

От космических технологий до ИИ в сельском хозяйстве — Россия делает шаги в будущее.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Роскосмос испытал корабль с ядерным двигателем для полета на Марс. "Заря-5", новый космический аппарат с ядерной установкой, может сократить время полета до Марса с 7 до 3 месяцев. Разработку поддержал центр "Сколково", а первый тестовый запуск запланирован на 2027 год. Используемый уран безопасен по радиационным характеристикам. Эксперты называют проект одним из самых прорывных в освоении космоса.

В Краснодаре запущена ферма, управляемая ИИ-роботами. Стартап AgroBot представил первую в стране полностью автоматизированную ферму: роботы с искусственным интеллектом берут на себя всё: от посадки до сбора урожая. Урожайность увеличена на 40%, а использование пестицидов снижено на 60%. Планируется масштабирование по стране к 2026 году, сообщает "Царьград".

В Москве заработала первая квантовая сеть связи. Центр столицы подключен к квантовому интернету со скоростью до 100 Тбит/с и полной защитой от взлома благодаря квантовой криптографии. Проект реализован при участии "Ростеха" и уже обслуживает госструктуры и IT-сектор. В планах — расширение в другие города до 2030 года.

 

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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