Вот как Apple планирует изменить мир: управление гаджетами без прикосновений

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple разрабатывает технологию, которая позволит управлять iPhone силой мысли — без прикосновений.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

По данным The Wall Street Journal, новый интерфейс может быть представлен уже к концу 2025 года.

Для создания этой системы Apple сотрудничает с компанией Synchron, разрабатывающей нейроимпланты. Их устройство Stentrode, оснащённое 16 электродами, имплантируется через яремную вену и размещается в кровеносном сосуде на поверхности мозга. Технология уже помогает людям с тяжелыми нарушениями двигательных функций взаимодействовать с электронными устройствами, пишет "Царьград".

Один из тестировщиков Марк Джексон с помощью импланта и VR-гарнитуры Apple "поднялся" на виртуальные Альпы, хотя сам не может ходить и никогда там не был.

Уточнения

Тестировщик (испытатель тестер) — специалист, принимающий участие в тестировании компонента или системы.

