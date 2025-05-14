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Вот как Apple планирует изменить мир: управление гаджетами без прикосновений

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Наука

Apple разрабатывает технологию, которая позволит управлять iPhone силой мысли — без прикосновений.

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

По данным The Wall Street Journal, новый интерфейс может быть представлен уже к концу 2025 года.

Для создания этой системы Apple сотрудничает с компанией Synchron, разрабатывающей нейроимпланты. Их устройство Stentrode, оснащённое 16 электродами, имплантируется через яремную вену и размещается в кровеносном сосуде на поверхности мозга. Технология уже помогает людям с тяжелыми нарушениями двигательных функций взаимодействовать с электронными устройствами, пишет "Царьград".

Один из тестировщиков Марк Джексон с помощью импланта и VR-гарнитуры Apple "поднялся" на виртуальные Альпы, хотя сам не может ходить и никогда там не был.

Уточнения

Тестировщик (испытатель тестер) — специалист, принимающий участие в тестировании компонента или системы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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