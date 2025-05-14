Вот как Apple планирует изменить мир: управление гаджетами без прикосновений

Apple разрабатывает технологию, которая позволит управлять iPhone силой мысли — без прикосновений.
По данным The Wall Street Journal, новый интерфейс может быть представлен уже к концу 2025 года.
Для создания этой системы Apple сотрудничает с компанией Synchron, разрабатывающей нейроимпланты. Их устройство Stentrode, оснащённое 16 электродами, имплантируется через яремную вену и размещается в кровеносном сосуде на поверхности мозга. Технология уже помогает людям с тяжелыми нарушениями двигательных функций взаимодействовать с электронными устройствами, пишет "Царьград".
Один из тестировщиков Марк Джексон с помощью импланта и VR-гарнитуры Apple "поднялся" на виртуальные Альпы, хотя сам не может ходить и никогда там не был.
Тестировщик (испытатель тестер) — специалист, принимающий участие в тестировании компонента или системы.
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