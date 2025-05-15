Глубокие недра Земли скрывают энергию, которая уже может спасти планету

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказывается, под ногами скрывается не только нефть и газ. Ученые обнаружили, что землетрясения могут стать катализатором для получения природного водорода — источника чистой энергии, который мы пока недооценивали.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв Земли

Что скрывают тектонические процессы

Землетрясения, как известно, освобождают напряжение в земной коре, но теперь ученые уверены, что они могут быть и гораздо более ценным процессом. Во время землетрясений происходит химическая реакция, производящая молекулярный водород, который может стать основой для экологически чистой энергии в будущем. Этот процесс происходит благодаря кварцу — минералу, который активизируется при деформации скал, превращая механическую энергию в химическую. Это, в свою очередь, разделяет молекулы воды на водород и кислород.

Необычная связь между сейсмической активностью и водородом

Как показали исследования Университета Висконсин, в областях с активными разломами кварц в присутствии воды выделяет значительное количество водорода. Этот водород, называемый "тектоничным", может служить не только как источник энергии, но и как маркер для повышения сейсмической активности. Высокие концентрации водорода в районе разломов могут предупреждать о возможных землетрясениях, давая нам шанс для раннего реагирования.

Биологическая ценность природного водорода

Интересно, что этот водород не только может стать источником энергии, но и поддерживает жизнь в недрах Земли. Микроорганизмы, которые выживают в экстремальных условиях на границе между ледниками и скалами, питаются химической энергией, включая природный водород.

Новая надежда для энергетики

Сегодня ученые и энергетические компании активно разрабатывают методы добычи природного водорода. Это источник энергии, скрытый под нашими ногами, и он может стать основой для чистого и экологичного будущего. Современная наука только начинает осознавать его значение в геологии, биосфере и энергетике.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

