Далеко, долго и опасно: что нужно знать перед тем, как сесть в космический корабль и отправиться на Марс

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

НАСА планирует отправить людей на Марс примерно в 2030 году, но сама поездка будет длиться не менее 6-9 месяцев. Это огромный шаг в освоении космоса, учитывая, что Красная планета находится на расстоянии 225 миллионов километров от Земли.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Что делает путешествие на Марс таким особенным

Путешествие на Марс отличается от полетов на Луну: миссия на Луну занимает всего 3 дня, в то время как путешествие на Марс — это месяцы. Необходимо будет тщательно подготовиться как к длительному перелету, так и к жизни на чуждой планете.

Почему полет на Марс можно совершить только каждые 26 месяцев

Земля и Марс не всегда находятся рядом друг с другом. Самое выгодное время для отправки — когда обе планеты максимально сближены, что случается раз в 26 месяцев. В этот момент они могут приблизиться на 54,6 миллиона километров.

Как будет проходить миссия

Путешествие туда и обратно займет не менее трех лет. Старт будет возможен только во время оптимального сближения планет. На данный момент, с используемыми НАСА и SpaceX технологиями, перелет займет от 6 до 9 месяцев, а это серьезное испытание для астронавтов.

Почему это важно

Миссия на Марс — не просто путешествие, это начало новой эры для человечества в освоении космоса. Несмотря на все вызовы, которые стоят перед астронавтами, это открывает огромные перспективы для будущих поколений исследователей.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

