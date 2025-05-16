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Вакцина против смерти: доброволец с иммунитетом к змеиному яду совершил научный подвиг

1:36
Наука

Американец Тим Фрид, добровольно подвергшийся сотням укусов от 16 видов ядовитых змей, стал ключевым участником научного прорыва. Его необычный иммунитет помог исследователям выделить уникальные антитела, способные нейтрализовать смертельные нейротоксины.

Гадюка
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Гадюка

Учёные разработали коктейль из двух антител и низкомолекулярного ингибитора, который показал высокую эффективность в тестах на мышах. Антитело LNX-D09 нейтрализовало яд шести видов змей, ингибитор вареспладиб усилил защиту, а антитело SNX-B03 расширило охват до 13 из 19 смертельно опасных видов по классификации ВОЗ.

Перед клиническими испытаниями на людях команда планирует провести тестирование препарата в полевых условиях — в ветеринарных клиниках Австралии. Первым шагом станет спасение собак, наиболее подверженных укусам змей в дикой природе.

Команда нацелена на создание эффективного противоядия для более широкой группы змей, включая гадюк. Новое средство обещает стать универсальным и доступным решением для регионов, страдающих от нехватки противоядий и смертей от укусов.

Для дальнейшей разработки и массового производства препарата учёные ищут поддержку со стороны благотворительных организаций, государственных структур и фармацевтических компаний. Цель — сделать противоядие доступным и спасти тысячи жизней ежегодно.

Уточнения

Нейротокси́ны — яды, в том числе токсины, специфически действующие на нервные клетки, обычно взаимодействуя с белками мембраны, такими как ионные каналы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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