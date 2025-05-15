Эволюция сна: спите 4 часа и чувствуете себя отдохнувшим? Это не магия, а гены

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Как минимум семь-восемь часов сна — стандарт для большинства людей. Однако оказывается, что некоторые счастливчики могут чувствовать себя отлично даже после всего четырех часов сна. Это звучит как суперспособности, но на самом деле это результат генетических особенностей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by division, CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ гены сна

Как сон на 4 часа может стать нормой для некоторых людей

Недавние исследования показали, что есть люди, которые, благодаря своей генетике, спят гораздо меньше и чувствуют себя полностью отдохнувшими.

В Калифорнийском университете в Сан-Франциско ученые обнаружили мутацию гена, которая играет ключевую роль в таких "сверхспящих" людях. Этот ген называется SIK3-N783Y.

"Мы определили, что мутация в гене SIK3-N783Y у человека связана с характерной чертой — коротким сном. Мы создали модель мышей с аналогичной мутацией, и они стали спать значительно меньше", — рассказывает команда исследователей.

Они заметили, что такие модифицированные мыши спали на 31 минуту меньше каждый день. Интересно, что даже после депривации сна, их восстановление было еще более быстрым: они выспались за 54 минуты меньше.

Мыши обычно спят около 12 часов в день, что намного больше, чем нужно людям. Это позволило ученым исследовать, как именно работает мутация на клеточном уровне.

В мозге этих мышей белок из мутации активировал клетки, которые отвечают за процессы восстановления. Это открытие дает ученым еще одну важную деталь в изучении генетики сна.

До этого было известно о четырех генах, связанных с коротким сном, теперь их число увеличилось до пяти.

Хотя недостаток сна может привести к проблемам с памятью и сердцем, для людей с природной способностью к короткому сну такие проблемы, как правило, не проявляются.

Команда исследования предполагает, что их тела просто более эффективно восстанавливаются во время сна.

"Эти люди могут функционировать на более высоком уровне, чем мы все, благодаря улучшенному восстановлению организма", — говорит доктор Инь-Хуй Фу.

Таким образом, понимание того, как работает этот ген, может помочь в разработке более эффективных методов лечения для людей, страдающих от расстройств сна.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим.



Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Термин предложен Хуго де Фризом в 1901 году.

