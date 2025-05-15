Ледяные секреты Антарктиды: что скрывает холодный континент под своим ледяным покрытием?

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Антарктида — это не только бескрайний холод и ледяные пустоши. Под толстыми слоями льда скрывается целая вселенная, полная тайн и загадок. Ученые обнаружили там реки, озера, старинные бактерии и даже остатки древних экосистем, включая тропические леса.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Новая находка: свидетельства тропических лесов

Недавние исследования в Антарктиде открыли сенсационную находку: кехлибаренные фосилии, которые свидетельствуют о существовании тропических лесов, существовавших на этом континенте более 90 миллионов лет назад.

Это открытие стало результатом работы седиментолога Иоганна Клагеса из Института Альфреда Вегенера в Германии, который уверен, что будущие экспедиции могут раскрыть еще больше окаменелостей, сохранивших следы этой древней экосистемы.

Скрытые реки и озера

Под ледяной толщей скрывается целая сеть подледниковых рек и озер. Согласно исследованиям Кристин Доу, гляциолога из Университета Ватерлоо, эти водоемы функционируют так же, как обычные реки, только сверху их сдавливает многокилометровый слой льда.

Этот процесс и особенности подледниковых экосистем могут рассказать многое о том, как ледники реагируют на климатические изменения.

Гроза для будущего: таяние льда и повышение уровня моря

Одним из важных аспектов исследований является понимание того, что происходит под льдом и как это влияет на изменение климата.

"Когда лед начнет отходить от края, это может привести к значительному повышению уровня моря", — предупреждает Доу.

Образование океана в области, ранее занятой льдом, сделает его гораздо менее стабильным, что ускорит таяние и повышает риски для всего мира.

Подводные миры и тайны древнего континента

Антарктида — это не только ледяные шельфы. Под ее покровом скрывается множество удивительных объектов, включая подледниковые озера, в которых, возможно, существует жизнь, уникальная для этой части планеты.

И хотя подледные воды часто содержат только микробы, ученые предполагают, что из-за огромного давления льда здесь могут обитать необычные формы жизни.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

