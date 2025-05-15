Рембрандт, Караваджо и Пикассо: как скрытые автопортреты и загадочные персонажи меняют восприятие картин

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за слоями краски на известных картинах? Современные технологии, такие как рентгеновские лучи и инфракрасная рефлектография, теперь позволяют заглянуть в тайны, которые раньше оставались вне поля зрения.

Фото: unsplash.com by Alex Mihis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисти

Эти методы открывают скрытые изображения — автопортреты, загадочных персонажей и даже преобразования, которые художники прятали от глаз зрителей.

Примеры скрытых фигур на знаменитых картинах

"Старик в военном костюме" Рембрандта : под слоем краски скрывается молодой человек в ярких оттенках красного и зеленого.

: под слоем краски скрывается молодой человек в ярких оттенках красного и зеленого. "Святая Екатерина Александрийская" Артемизии Джентилески : автопортрет художницы, преобразованный в портрет Екатерины Медичи .

: автопортрет художницы, преобразованный в портрет . "Вакх" Микеланджело Меризи да Караваджо : автопортрет художника, скрытый в отражении кувшина, который был скрыт реставрациями.

: автопортрет художника, скрытый в отражении кувшина, который был скрыт реставрациями. "Молодая женщина наносит макияж" Жоржа Сера : автопортрет, который можно увидеть через окно, частично прикрытое цветочной вазой.

: автопортрет, который можно увидеть через окно, частично прикрытое цветочной вазой. "Портрет девушки" Амедео Модильяни : возможно, это изображение Беатрис Гастингс , скрытое в портрете в полный рост.

: возможно, это изображение , скрытое в портрете в полный рост. "Пятый сезон" Рене Магритта : загадочная женщина, изображенная в стиле, напоминающем его супругу.

: загадочная женщина, изображенная в стиле, напоминающем его супругу. "Взгляните На Этого Человека" Вечеллио Тициана : необычное изображение усатого человека с пером в руках, перевернутое и скрытое в картине.

: необычное изображение усатого человека с пером в руках, перевернутое и скрытое в картине. "Голубой период" Пабло Пикассо: лицо женщины, скрытое под слоями краски в портрете Матеу Фернандеса де Сото.

Эти открытия придают картинам новые слои значения и открывают возможность для глубоких интерпретаций, о которых раньше можно было только догадываться.

Кто знает, сколько ещё скрытых тайн остаётся на картинах великих мастеров?

Уточнения

Картина в живописи (итал. cartina - тонкая, красивая бумага, от итал. carta - бумага) — произведение изобразительного искусства, "относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения".

