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Рембрандт, Караваджо и Пикассо: как скрытые автопортреты и загадочные персонажи меняют восприятие картин

1:55
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за слоями краски на известных картинах? Современные технологии, такие как рентгеновские лучи и инфракрасная рефлектография, теперь позволяют заглянуть в тайны, которые раньше оставались вне поля зрения.

Кисти
Фото: unsplash.com by Alex Mihis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисти

Эти методы открывают скрытые изображения — автопортреты, загадочных персонажей и даже преобразования, которые художники прятали от глаз зрителей.

Примеры скрытых фигур на знаменитых картинах

  • "Старик в военном костюме" Рембрандта: под слоем краски скрывается молодой человек в ярких оттенках красного и зеленого.
  • "Святая Екатерина Александрийская" Артемизии Джентилески: автопортрет художницы, преобразованный в портрет Екатерины Медичи.
  • "Вакх" Микеланджело Меризи да Караваджо: автопортрет художника, скрытый в отражении кувшина, который был скрыт реставрациями.
  • "Молодая женщина наносит макияж" Жоржа Сера: автопортрет, который можно увидеть через окно, частично прикрытое цветочной вазой.
  • "Портрет девушки" Амедео Модильяни: возможно, это изображение Беатрис Гастингс, скрытое в портрете в полный рост.
  • "Пятый сезон" Рене Магритта: загадочная женщина, изображенная в стиле, напоминающем его супругу.
  • "Взгляните На Этого Человека" Вечеллио Тициана: необычное изображение усатого человека с пером в руках, перевернутое и скрытое в картине.
  • "Голубой период" Пабло Пикассо: лицо женщины, скрытое под слоями краски в портрете Матеу Фернандеса де Сото.

Эти открытия придают картинам новые слои значения и открывают возможность для глубоких интерпретаций, о которых раньше можно было только догадываться.

Кто знает, сколько ещё скрытых тайн остаётся на картинах великих мастеров?

Уточнения

Картина в живописи (итал. cartina - тонкая, красивая бумага, от итал. carta - бумага) — произведение изобразительного искусства, "относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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