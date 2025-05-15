Путь к колонизации: где сядет первый марсонавт

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс снова оказался в центре научного внимания. Международная команда исследователей из Китая, Австралии и Италии обнаружила признаки подземной воды на глубине от 5,4 до 8 километров. Эти данные были получены с помощью анализа сейсмических волн, вызванных марсотрясениями и метеоритными ударами.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Миллиарды лет назад Красная планета была теплой и влажной. Об этом говорят высохшие русла рек и минеральные отложения, обнаруженные марсоходами. Тогда Марс мог напоминать Землю и, возможно, поддерживал условия для жизни.

Учёные оценивают, что найденные подземные запасы воды могли бы покрыть всю планету слоем глубиной от 520 до 780 метров. Это открытие полностью меняет наше представление о внутреннем устройстве Марса и его климатическом прошлом.

Подземные резервуары могут стать ключом к поиску внеземной жизни. Жидкая вода — необходимое условие для существования микроорганизмов, и теперь Марс кажется менее безжизненным, чем ранее предполагалось. Это также усиливает интерес к будущим миссиям.

Новые данные помогут выбрать оптимальные точки посадки для будущих экспедиций. Кроме того, понимание распределения водных ресурсов станет основой для стратегии выживания и строительства первых марсианских баз. Возможно, именно эти водоёмы обеспечат первые поселения питьевой водой и строительными материалами.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

