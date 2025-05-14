Стейк из пробирки: секретный проект, который навсегда решит проблему голода в мире

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Наука

Будущее пищевой промышленности уже на пороге, и оно выглядит как высокотехнологичная фабрика, где нет места животноводческим фермам. Материал о технологичном и вкусном будущем публикует "Царьград".

Мясо на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by 김태경, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо на гриле

Революционную разработку представили ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) — 3D-биопринтер, способный производить искусственное мясо с заданными свойствами. По сути, это конец традиционного животноводства, каким мы его знаем.

Глобальная проблема человечества — нехватка белковой пищи — с каждым годом становится острее. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году нас будет 10 миллиардов, и вопрос, чем всех кормить, стоит ребром. Ученые ДГТУ утверждают, что их технология — один из ответов на этот вызов.

Они разработали метод 3D-печати мяса, где ключевую роль играет не скотобойня, а лабораторные условия и автоматизированные системы.

Суть технологии проста и в то же время гениальна: клетки животных-доноров забираются один раз, а затем размножаются в лабораториях. Полученный биоматериал загружается в 3D-принтер, который буквально "печатает" мясо — сочный стейк, фарш или куриную грудку.

По вкусу и текстуре продукт практически не отличается от натурального, но есть важное преимущество: такой подход позволяет получить на выходе больше съедобного мяса, чем при традиционном животноводстве.

Настоящий прорыв — уникальная автоматизированная система анализа клеточного состава, разработанная в ДГТУ. Она с точностью 92% определяет типы клеток за считанные секунды. Это не просто ускорение процесса — это революция в контроле качества продукта. Если раньше проверка занимала дни и требовала ручного труда, то теперь все делает машина.

Первые испытания биопринтера прошли на клетках домашнего кролика. Ученые создали вполне съедобный мясной продукт на основе натриевого альгината, белка подсолнечника и животных клеток. Но главное даже не в этом прототипе, а в перспективе: новая технология способна снизить стоимость культивированного мяса на 20-30%. Причина — полная автоматизация процессов, где человеческий фактор сведен к минимуму.

Фактически мы стоим на пороге новой эры: мясо без скота, фермы без полей, меньше отходов и выше КПД. И все это благодаря 3D-биопринтеру, который уже через 10 лет может изменить привычный нам мир продуктовой корзины до неузнаваемости.

Уточнения

Донской государственный технический университет (ДГТУ) — высшее учебное заведение в Ростове-на-Дону, основанное в 1930 году. Региональный опорный университет Ростовской области.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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