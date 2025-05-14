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Новая экзопланета TOI-1452 b: может ли она стать домом для жизни

2:13
Наука

Международная исследовательская группа, возглавляемая Университетом Монреаля, объявила об открытии экзопланеты TOI-1452 b, которая вращается вокруг звезды в двойной системе, расположенной в созвездии Дракона, примерно в 100 световых годах от Земли.

Экзопланета
Фото: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2023/139/01H9R88HG8YXRMARWZ5B1YDT27 by NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзопланета

Интересно, что эта планета, возможно, полностью покрыта водой, напоминая одну из планет из фильма "Интерстеллар".

TOI-1452 b немного больше Земли по размеру и массе и находится на таком расстоянии от своей звезды, что температура позволяет существовать воде в жидкой форме. Астрономы предполагают, что это может быть настоящая "океаническая планета" с толстым слоем воды, подобной некоторым спутникам Юпитера и Сатурна.

Открытие экзопланеты стало возможным благодаря телескопу TESS НАСА, который ищет новые планетные системы. Наблюдения показали небольшое снижение яркости звезды каждые 11 дней, что позволило установить, что экзопланета на 70% больше Земли.

Две звезды в этой системе находятся на расстоянии около 97 астрономических единиц друг от друга, что в два с половиной раза больше расстояния между Солнцем и Сатурном. Телескоп TESS не только различил эти две звезды, но и подтвердил существование TOI-1452 b. По предположениям, экзопланета имеет каменистую природу, схожую с Землей, однако её радиус, плотность и масса предполагают, что она существенно отличается от нашей планеты. В отличие от Земли, которая является засушливой, вода составляет менее 1% её массы.

В последние годы астрономы обнаружили и вычислили радиус и массу множества экзопланет размером между Землей и Нептуном. Некоторые из них имеют плотность, которую можно объяснить только при условии, что большая часть их массы состоит из более легких материалов, таких как вода, что и дало этим мирами прозвище "океанские планеты", пишет passioneastronomia.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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