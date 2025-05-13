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Маск похвастался танцующим гуманоидом от Tesla

0:44
Наука

Миллиардер Илон Маск в соцсети Х похвастался гуманоидным роботом Optimus от Tesla, который умеет танцевать не хуже профессионала.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

В 2021 году во время презентации задумки такого робота на сцену пригласили актера в костюме. Человек тогда исполнил танец, похожий на тот, что станцевал робот от Tesla Optimus.

"То, что начиналось как актер в костюме, стало реальностью", — отметил Илон Маск.

В декабре 2023 года он показал робота Optimus Gen 2, который умеет танцевать и помогает на кухне. Гуманоид стал на 10 кг легче и на 30 процентов быстрее остальных прототипов.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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