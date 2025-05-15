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Учёные нашли способ сэкономить энергию ноутбуков: вортионы изменят хранение данных: теперь бит — это вихрь

3:14
Наука

Представьте себе: управление магнитными свойствами с ювелирной точностью и при этом — практически без энергозатрат. Ученым удалось создать новый тип квазичастицы — вортион, открывающий путь к сверхэффективной электронике.

Министерство энергетики США - наука
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of Energy from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Министерство энергетики США - наука

Когда ток становится лишним

С развитием искусственного интеллекта и машинного обучения компании начали активно использовать большие данные. Это увеличило нагрузку на вычислительные центры, а вместе с ней — и энергопотребление. Основная проблема — устройства записывают данные при помощи электрических токов, из-за чего перегреваются и теряют энергию.

Но есть альтернатива: использовать магнитные запоминающие устройства, управляемые напряжением. Такой подход — заметно более энергоэффективен. Особенно если речь идет о магнито-ионных материалах, свойства которых можно тонко настраивать, добавляя или удаляя ионы с помощью полярности напряжения.

Прорыв в масштабе наноточек

Ранее исследования в этой области касались в основном сплошных пленок. Но для высокой плотности хранения информации необходимо контролировать отдельные "биты". Международная команда ученых пошла дальше и создала уникальное магнитное состояние — вортион, объединив эффекты магнито-ионов и магнитных вихрей.

Магнитные вихри — крошечные спиралевидные структуры, которые возникают в материалах размером около микрометра. Их уже применяют в медицине и системах хранения данных, но изменить их состояние — сложно и энергозатратно.

Что делает вортионы уникальными

Созданный вортион позволяет точно управлять магнитными свойствами наноточек. Учёные удаляют ионы азота при помощи напряжения, добиваясь нужной конфигурации. Это делает процесс почти неэнергоёмким.

"Это принципиально новый объект на наномасштабе… В дискретных наноструктурах, как наши наноточки, появляются уникальные, динамичные конфигурации спинов", — поясняет руководитель проекта Хорди Сорт.

Настройка "магнитного характера"

В зависимости от длительности напряжения можно переключать наноточки между разными состояниями: от вихрей с определёнными свойствами до полностью однородной магнитной ориентации.

"Мы можем точно настраивать такие свойства, как намагниченность, коэрцитивная сила, остаточная намагниченность и другие. Всё это — с минимальными затратами энергии", — говорит Ирэна Спасоевич, первая автор статьи.

Возможности в нейросетях и медицине

Исследователи предполагают, что вортионы можно использовать как динамические синапсы в нейросетях. Эти синтетические связи будут напоминать работу мозга, где сила сигнала между нейронами изменяется в процессе обучения.

Вортионы могут имитировать такую пластику за счёт управления намагниченностью и анизотропией. Это откроет путь к новым нейроморфным устройствам, медицинским технологиям, системам защиты данных и энергоэффективным вычислениям.

Уточнения

Магнети́зм - форма взаимодействия движущихся электрических зарядов, осуществляемая на расстоянии посредством магнитного поля. Наряду с электричеством, магнетизм — одно из проявлений электромагнитного взаимодействия.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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