Учёные нашли способ сэкономить энергию ноутбуков: вортионы изменят хранение данных: теперь бит — это вихрь

Представьте себе: управление магнитными свойствами с ювелирной точностью и при этом — практически без энергозатрат. Ученым удалось создать новый тип квазичастицы — вортион, открывающий путь к сверхэффективной электронике.
С развитием искусственного интеллекта и машинного обучения компании начали активно использовать большие данные. Это увеличило нагрузку на вычислительные центры, а вместе с ней — и энергопотребление. Основная проблема — устройства записывают данные при помощи электрических токов, из-за чего перегреваются и теряют энергию.
Но есть альтернатива: использовать магнитные запоминающие устройства, управляемые напряжением. Такой подход — заметно более энергоэффективен. Особенно если речь идет о магнито-ионных материалах, свойства которых можно тонко настраивать, добавляя или удаляя ионы с помощью полярности напряжения.
Ранее исследования в этой области касались в основном сплошных пленок. Но для высокой плотности хранения информации необходимо контролировать отдельные "биты". Международная команда ученых пошла дальше и создала уникальное магнитное состояние — вортион, объединив эффекты магнито-ионов и магнитных вихрей.
Магнитные вихри — крошечные спиралевидные структуры, которые возникают в материалах размером около микрометра. Их уже применяют в медицине и системах хранения данных, но изменить их состояние — сложно и энергозатратно.
Созданный вортион позволяет точно управлять магнитными свойствами наноточек. Учёные удаляют ионы азота при помощи напряжения, добиваясь нужной конфигурации. Это делает процесс почти неэнергоёмким.
"Это принципиально новый объект на наномасштабе… В дискретных наноструктурах, как наши наноточки, появляются уникальные, динамичные конфигурации спинов", — поясняет руководитель проекта Хорди Сорт.
В зависимости от длительности напряжения можно переключать наноточки между разными состояниями: от вихрей с определёнными свойствами до полностью однородной магнитной ориентации.
"Мы можем точно настраивать такие свойства, как намагниченность, коэрцитивная сила, остаточная намагниченность и другие. Всё это — с минимальными затратами энергии", — говорит Ирэна Спасоевич, первая автор статьи.
Исследователи предполагают, что вортионы можно использовать как динамические синапсы в нейросетях. Эти синтетические связи будут напоминать работу мозга, где сила сигнала между нейронами изменяется в процессе обучения.
Вортионы могут имитировать такую пластику за счёт управления намагниченностью и анизотропией. Это откроет путь к новым нейроморфным устройствам, медицинским технологиям, системам защиты данных и энергоэффективным вычислениям.
Магнети́зм - форма взаимодействия движущихся электрических зарядов, осуществляемая на расстоянии посредством магнитного поля. Наряду с электричеством, магнетизм — одно из проявлений электромагнитного взаимодействия.
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