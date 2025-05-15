Свет не пройдёт: как работает линза с эффектом чёрной дыры

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли управлять светом так, как это делает чёрная дыра? Оказывается, да — и для этого вовсе не нужно отправляться в центр галактики. Физики разработали устройство, способное вести себя как чёрная или белая дыра, в зависимости от свойств света.

Фото: Flickr by NASA Universe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чёрная дыра

Что сделали учёные

Команда исследователей создала уникальную линзу из двух стеклянных призм и слоя хрома. Суть эксперимента — в управлении световыми волнами через идеальное когерентное поглощение. В зависимости от поляризации свет либо полностью поглощается, либо отражается — словно натыкается на барьер или исчезает в "пустоте".

Призмы выполнены из оптического стекла BK7. Каждая имеет высоту 15 мм и ширину 21,3 мм. Внутренняя поверхность одной призмы покрыта ультратонким слоем хрома (всего 20 нанометров!), а между ними — специальная жидкость, совпадающая по показателю преломления с материалом линзы.

Всё это позволяет формировать стоячую волну из света — именно она и вступает во взаимодействие с хромовым слоем.

Как это работает

Когда свет падает на устройство, его волны интерферируют — это создаёт стоячую волну. И вот тут начинается магия: в одном режиме линза "глотает" излучение, а в другом — категорически его отталкивает.

"Небесные явления, особенно чёрные дыры, на протяжении поколений будоражили воображение и любопытство человека. Создание их аналогов — способ прикоснуться к физике удалённых объектов, поскольку математические структуры и физические принципы повторяются удивительным образом в самых разных системах", — рассказала Нина Вайдья, профессор Саутгемптонского университета и ведущий автор работы.

Что дальше

Устройство открывает путь не только к лучшему пониманию астрофизических объектов, но и к созданию новых технологий. Возможные применения — от усилителей света и сенсоров до систем маскировки и преобразователей энергии.

И хотя белые дыры пока остаются лишь гипотезой, их "мини-копия" уже работает на лабораторном столе.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

