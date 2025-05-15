Необычные вихри на золоте: секрет скирмионного мешка раскрыт

Как "запихнуть" свет в мешок? Это не фантастика, а результат реального эксперимента, который провела международная группа физиков. Учёные научились управлять светом, создавая на поверхности золота нечто удивительное — скирмионные мешки, вихри внутри вихрей.
Скирмионы — это особые вихревые образования, которые раньше существовали лишь в теории. Сегодня же они подтверждены экспериментально и стали объектом активных исследований. Представьте себе миниатюрную матрёшку из световых вихрей — именно так выглядит скирмионный мешок.
Для создания этих структур учёные нанесли на золотую поверхность два шестиугольных узора, повернутых относительно друг друга. Метод литографии позволил сделать мельчайшие бороздки, и затем на эту структуру направили излучение. В каждом шестиугольнике свет взаимодействовал с электронами, формируя скирмион.
Когда два таких скирмионных поля пересеклись, возникла интерференция — и появился скирмионный мешок. Это уже не один вихрь, а целый "пакет" из нескольких, скрытых внутри одного большого.
Удивительно, но изменяя всего лишь степень закручивания световых полей, физики смогли управлять количеством скирмионов внутри мешка. Такие световые конфигурации в природе почти не встречаются. Пока это фундаментальная наука, но потенциал — огромный.
Сейчас поверхность из золота используется лишь в эксперименте. Однако, если удастся найти более подходящий материал, технология может совершить прорыв в оптике.
"Если кто-то найдёт подходящий материал, нашу идею можно будет использовать в микроскопии. Мы смогли бы достичь разрешения, невозможного при обычных условиях из-за ограничений, связанных с длиной волны света", — отметил профессор Харальд Гиссен (Harald Giessen).
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