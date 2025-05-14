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И Солнце всему виной: сколько осталось до апокалипсиса

2:18
Наука

Команда ученых использовала суперкомпьютер, чтобы определить точное время, когда жизнь на Земле прекратит существовать.

Африка
Фото: flickr.com by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Африка

Исследователи из НАСА и Университета Тохо в Японии выяснили, что конец жизни на планете наступит в 1 000 002 021 году. Этот расчет основан на прогнозах эволюции Солнца, которое со временем увеличит свою температуру и яркость, что негативно повлияет на тепловое равновесие Земли. По мере старения Солнца и сжигания водорода в его ядре, оно будет расширяться и постепенно нагревать планету, делая её непригодной для жизни.

Принципиальной причиной конца жизни на Земле является увеличение солнечной радиации. В долгосрочной перспективе Солнце будет излучать столько энергии, что океаны испарятся, атмосфера станет нестабильной, и планета превратится в раскаленную пустыню. Это явление произойдет даже без вмешательства человека, так как это часть естественного жизненного цикла звезд, подобных Солнцу. Предыдущие исследования показывают, что атмосфера Земли в конечном итоге потеряет кислород, что сделает её несовместимой с сложными формами жизни.

Хотя конец жизни на Земле ожидается более чем через миллиард лет, это исследование имеет важные последствия для настоящего. Оно дает подсказки о том, как выявлять обитаемые планеты за пределами нашей Солнечной системы, учитывая, что атмосферы могут радикально меняться со временем. Это также напоминает о том, что обитаемость — это хрупкое состояние. Несмотря на то, что до солнечного апокалипсиса ещё далеко, такие факторы, как изменение климата, могут резко изменить условия жизни, подчеркивая необходимость заботиться о планете уже сейчас.

У человечества есть еще много времени для разработки технологий, которые позволят ему мигрировать на другие планеты или адаптироваться к экстремальным изменениям. На данный момент наиболее разумно сосредоточиться на сохранении текущих условий на планете и лучше понять, как развиваются окружающие нас космические условия, пишет modenavoltapagina.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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