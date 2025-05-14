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Копья из Шёнингена: новое исследование открывает уникальные данные о древних охотниках

2:29
Наука

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, возраст доисторических деревянных копий, найденных более двух десятилетий назад в Шёнингене (Германия) может быть не 300 000–400 000 лет, а всего 200 000 лет.

Первобытный человек
Фото: Freepik
Первобытный человек

Это изменение в датировке указывает на то, что копья могли быть изготовлены не неандертальцами, а Homo heidelbergensis, и открывает новые доказательства социальной и когнитивной сложности этих древних людей.

Деревянные копья, которые были найдены в 1990-х годах в угольной шахте, хорошо сохранились благодаря условиям их обнаружения. Изначально археологи датировали их возраст примерно в 400 000 лет, связывая находку с H. heidelbergensis. Однако новые исследования, проведенные археологом Кирсти Пенкман и ее командой, применяющие аминокислотную геохронологию к окаменелым раковинам, показали, что возраст артефактов составляет примерно 200 000 лет. Это относит находки к среднему палеолиту, времени, когда у неандертальцев начали проявляться сложные формы поведения.

Исследователи, включая Олафа Йёриса, считают, что эта новая датировка помогает уточнить место находки в контексте растущих доказательств групповых охотничьих стратегий и социального взаимодействия неандертальцев в данный период. Копья демонстрируют высокий уровень мастерства их создателей, что указывает на их способности к долгосрочному планированию и координации.

Ученые предполагают, что расположение стоянки у озера и большое количество найденных останков лошадей могут свидетельствовать о том, что неандертальцы использовали тактику запугивания животных к берегу для более эффективной охоты. Это предполагает более высокий уровень социальной сложности и общения, чем считалось ранее.

Хотя открытие изменяет наше представление о неандертальцах, некоторые ученые остаются скептически настроенными. Если новая хронология верна, то копья из Шёнингена подтверждают, что неандертальцы были не одинокими хищниками, а социальными охотниками с развитыми навыками изготовления орудий и сложными стратегиями поведения, что делает их ближе к современным людям, пишет archaeologymag.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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