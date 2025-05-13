Сейсмические волны от штормов: что они могут рассказать о Земле и других планетах

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Штормы в Атлантике помогают изучать земное ядро и другие планеты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шторм

Учёные из Австралийского национального университета зафиксировали слабые сейсмические волны, рождающиеся в результате мощных зимних штормов в Северной Атлантике. Эти волны, проходящие через центр Земли, были зарегистрированы в Австралии с помощью специально разработанных спиральных сейсмологических установок.

Источник сигналов — регионы у Гренландии и Ньюфаундленда. Их энергия позволяет исследовать внутреннюю структуру Земли там, где обычные землетрясения слишком слабы. Более того, методика может быть полезной при изучении других планет и спутников без тектоники и вулканической активности — достаточно лишь зафиксировать атмосферные или подледные волны.

Исследование показывает, что даже "шум" от океанских бурь может служить важным инструментом для изучения глубин планет, пишет phys.org.

Уточнения

Сильная буря — шторм. Скорость приземного ветра (на стандартной высоте измерений 6—12 метров над земной поверхностью) при буре составляет, по разным источникам, 15—20 м/с и более (21-25 м/с или 75-88 км/ч).



